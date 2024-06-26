Уиттакер − о вызове Чимаева: «Он сказал, что скоро увидимся? Где? Тебя никуда не пускают, брат»

Роберт Уиттакер пошутил над вызовом Хамзата Чимаева.

«Он сказал, что скоро увидимся? Это как? Где? Тебя никуда не пускают, ни в одну страну. Где мы встретимся, брат?» − сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.

22 июня Уиттакер должен был драться с в Саудовской Аравии, но Хамзат выбыл из-за болезни.

Уайт сообщил, что Чимаев может выступить на октябрьском турнире в Абу-Даби

Чимаев обратился к Уиттакеру: «Мы не закончили!»