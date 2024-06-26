Уиттакер − о вызове Чимаева: «Он сказал, что скоро увидимся? Где? Тебя никуда не пускают, брат»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Роберт Уиттакер пошутил над вызовом Хамзата Чимаева.

«Он сказал, что скоро увидимся? Это как? Где? Тебя никуда не пускают, ни в одну страну. Где мы встретимся, брат?» − сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.

22 июня Уиттакер должен был драться с Хамзатом Чимаевым в Саудовской Аравии, но Хамзат выбыл из-за болезни.

Уайт сообщил, что Чимаев может выступить на октябрьском турнире в Абу-Даби

Чимаев обратился к Уиттакеру: «Мы не закончили!»

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Красава Роб
+24
0
+24
Камшот пусть на простынке высыхает в больнице от очередного воспаления хитрости.
+18
0
+18
Уиттакер дерётся со всеми подряд, Коста соскочил, чимаев соскочил.
Роберт просто солдат.
+2
0
+2
🥹
+1
-1
0
Хамзату и Шарабутдину будет очень сложно дойти до титульника, выступать 1-2 раза в год на своей территории это не очень хорошо, срочно обоим необходимо решать свои проблемы и драться в США
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий