Уайт сообщил, что Чимаев может выступить на октябрьском турнире в Абу-Даби

Теги UFC Дана Уайт MMA Хамзат Чимаев UFC 308 Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт рассказал, когда Хамзат Чимаев может вернуться в октагон.

«Посмотрим, что будет дальше. Конечно, мы попробуем перенести его поединок в Абу-Даби. Возможно, он сможет подраться там», – сказал президент UFC Дана Уайт.

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308. Чимаев в последний раз дрался в октябре прошлого года, когда победил Камару Усмана судейским решением.

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8 комментариев
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1 бой за год, Рамзан его совсем избаловал. (Извиняюсь за упоминание его имени)
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А может и не выступить
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Блин, я думал Уайт вообще в ЧС этого шведа отправит, а он Абу Даби предлагает! Мне все больше кажется, что Диана сам дал команду чимаеву сидеть и не вылазить
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Все зависит от соперника) если какой нибудь миршерт или третьесортный китаец, то он «готов любого размазать» а если опять уиттакер или наподобие ему то « на все воля всевышнего, я вернусь еще сильнее»
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Или не может
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Может акклиматизация не проходит Абу-Даби.
Может Вегас лучше будет 🤔🤔🤔
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Ответ Перстень Уэстбрука
1 бой за год, Рамзан его совсем избаловал. (Извиняюсь за упоминание его имени)
Всуе?
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