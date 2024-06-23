Уайт сообщил, что Чимаев может выступить на октябрьском турнире в Абу-Даби
Дана Уайт рассказал, когда Хамзат Чимаев может вернуться в октагон.
«Посмотрим, что будет дальше. Конечно, мы попробуем перенести его поединок в Абу-Даби. Возможно, он сможет подраться там», – сказал президент UFC Дана Уайт.
26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308. Чимаев в последний раз дрался в октябре прошлого года, когда победил Камару Усмана судейским решением.
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