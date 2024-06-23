Чимаев обратился к Уиттакеру: «Мы не закончили!»

Хамзат Чимаев обратился к Роберту Уиттакеру.

На турнире UFC Saudi Arabia Уиттакер победил техническим нокаутом в первом раунде.

«Поздравляю, Роберт. Мы не закончили дело! Икрам, желаю скорейшего восстановления. Выше голову, брат мой», – написал в социальных сетях средневес UFC Хамзат Чимаев.

Изначально планировалось, что именно Чимаев подерется с Уиттакером, но он снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

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