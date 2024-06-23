Чимаев обратился к Уиттакеру: «Мы не закончили!»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев обратился к Роберту Уиттакеру.

На турнире UFC Saudi Arabia Уиттакер победил Икрама Алискерова техническим нокаутом в первом раунде.

«Поздравляю, Роберт. Мы не закончили дело! Икрам, желаю скорейшего восстановления. Выше голову, брат мой», – написал в социальных сетях средневес UFC Хамзат Чимаев.

Изначально планировалось, что именно Чимаев подерется с Уиттакером, но он снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

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20 комментариев
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Ты уже не интересен!
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Эффектнее, когда внутри октагона есть что сказать.
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Ответ Бардо
У Чимаева есть своя аура, аура непобежденного бойца. Борьба, которую не остановить даже Усману, тяжёлые плюхи. Уиттакеру сегодня как минимум было бы трудно выйди против него Чимаев.
У Чимаева есть ещё и аура твиттерного бойца, который на словах всех размазывает, а по факту, либо проводит с топами бои "на тоненького" (Бёрнс, Усман), либо упускает шикарные шансы не выходя в октагон (Эдвардс, Уиттакер).
А сейчас, судя по всему, осталось всего два места, где он может выступать и это реально хреново для его карьеры.
Не злорадствую, никто не застрахован от проблем со здоровьем, но, объективно, аура его сыпется на глазах.
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А начинали?
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болезный проснулся
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Сразу после боя выздоровел
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🤡🤡🤡
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Опять форточку открыли
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Роберт победил в октагоне а Чимаев в твиттере, Чимаев вообще может побить рекорд Мэйвейзера по победам
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И Стрикленд Робу не соперник, тот его перебьет в трех, а тем более пяти раундах. Таких колхозников он забирает без проблем!
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У Чимаева есть своя аура, аура непобежденного бойца. Борьба, которую не остановить даже Усману, тяжёлые плюхи. Уиттакеру сегодня как минимум было бы трудно выйди против него Чимаев.
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Чемпион социальных сетей активизировался.
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Давай Хамзат, пора отвечать за слова. Уверен еще один слив странный и Дана сильно удлинит твой путь до титульника,если раньше конечно это не сделает Роб)
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У меня ощущение, что Чимаев закончился как боец из-за здоровья, но есть люди, которые заставляют его драться. Из-за этого и происходят слеты с боев по здоровью.
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Ответ Wana Dhite
Комментарий скрыт
Зачем на личности? Коментим спорт)
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Ответ Жора где ты был?
И Стрикленд Робу не соперник, тот его перебьет в трех, а тем более пяти раундах. Таких колхозников он забирает без проблем!
Видели мы как убеганья перебивал "колхозника"
И что делал это же убеганья с Робом)))
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Ответ Бардо
У Чимаева есть своя аура, аура непобежденного бойца. Борьба, которую не остановить даже Усману, тяжёлые плюхи. Уиттакеру сегодня как минимум было бы трудно выйди против него Чимаев.
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Ахахахаааа
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