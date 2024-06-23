Чимаев обратился к Уиттакеру: «Мы не закончили!»
Хамзат Чимаев обратился к Роберту Уиттакеру.
На турнире UFC Saudi Arabia Уиттакер победил Икрама Алискерова техническим нокаутом в первом раунде.
«Поздравляю, Роберт. Мы не закончили дело! Икрам, желаю скорейшего восстановления. Выше голову, брат мой», – написал в социальных сетях средневес UFC Хамзат Чимаев.
Изначально планировалось, что именно Чимаев подерется с Уиттакером, но он снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.
Уайт − о вылете Чимаева: «Каждый раз, когда бой приближается, Хамзату плохо. Не знаю, что сказать»
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А сейчас, судя по всему, осталось всего два места, где он может выступать и это реально хреново для его карьеры.
Не злорадствую, никто не застрахован от проблем со здоровьем, но, объективно, аура его сыпется на глазах.
И что делал это же убеганья с Робом)))