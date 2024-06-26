Тренер Волкова − о шансах Александра на титул UFC: «Он станет чемпионом»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович Тарас Кияшко Бокс/MMA/UFC

Тарас Кияшко считает, что Александр Волков может стать чемпионом UFC.

«Станет ли чемпионом Александр? Станет. Я в это верю, думаю, он сам хочет этого в первую очередь. Не будем загадывать, нужно тренироваться и верить, все возможно», − сказал тренер тяжеловеса UFC в тяжелом весе Александра Волкова Тарас Кияшко.

Напомним, что Волков победил Сергея Павловича единогласным решением судей на UFC Saudi Arabia.

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4 комментария
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Не станет.. Возраст даёт о себе знать да и поражения были тяжёлые.. Пробег большой у Волкова
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В тяжах сейчас такое стояние, что даже чемпионство Волкова не кажется чем-то нереальным. Но скорее не станет, чем станет. Хочется верить в лучшее, но почему-то кажется, что может оступиться за шаг до выхода на титульный бой.
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«Блажен кто верует» как говорится. Хотел бы конечно чтоб Саня стал чемпионом, но что-то вряд ли. До этого думал что у Серёги больше шансов стать чемпом, когда он еще был на серии побед (до проигрыша Аспиналу).
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Но это не точно
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