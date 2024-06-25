Гаджиев − о конфликте Волкова и Павловича: «По крайней мере, Александр что-то сделал для раскрутки»

Камил Гаджиев высказался о конфликте между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

«Павлович сказал, что ему не нравится юмор Волкова? По крайней мере, что‑то делал, а Серега вообще ничего не делает в плане медиа, а просто дерется. Это его позиция и его право.

Юмор Волкова может нравиться или нет, но он, безусловно, есть. А у Сереги ничего нет, кроме ударов. Хотя он делает это круто.

Что будет с взаимоотношениями Волкова и ? Карьеру они завершат лет через пять, а за это время они в зале не пересекутся.

Павлович, видимо, огорчился на весь зал. Видимо, у него есть какая‑то претензия, он же сейчас проиграл не только Сане, а его команде.

С этой претензией он будет до конца карьеры. А когда они завершат… Да кого это волнует. Один в Москве, другой − в Ростове‑на‑Дону. Считаю, эта история закончена», − сказал босс AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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