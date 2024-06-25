Павлович заявил, что нарушил тренерский план на бой с Волковым: «Когда побеждаешь нокаутами, возникает вера в удар»

Сергей Павлович объяснил, почему не смог победить Александра Волкова.

− Слишком сильно хотели нокаутировать Волкова?

− Со стороны потом начал смотреть, что я зарядился по ходу боя. Надо было по‑другому. Вообще другой план был на бой изначально. Работу делал не по плану. Не нужно было мне так бить.

− От вас в углу просили сдваивать левый и добавлять правый. А почему это не получалось? Как это выглядит вашими глазами?

− Я посмотрел многие моменты, послушал специалистов. Думаю, играет такой психологический момент. Когда ты нокаутами выигрывал, у тебя уже вера в этот нокаут, и ты вместо того, чтобы работать по плану, работаешь так, как у тебя получалось постоянно. Надо это менять, − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Павлович сообщил, что Волков сломал ему нос: «Теперь надо смотреть, есть ли искривление»

Павлович − про реванш с Волковым: «Все возможно»