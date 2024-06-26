Менеджер Царукяна − о дисквалификации: «Арман сократит срок до шести месяцев»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Арман Царукян Саят Абдрахманов Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян выполнит условие для сокращения дисквалификации.

«Дисквалификацию можно сократить до шести месяцев. Арман воспользуется этой опцией, чтобы быть доступным в октябре», − сказал менеджер легковеса UFC Армана Царукяна Саят Абдрахманов.

Напомним, что Царукяну нужно поучаствовать в акции по борьбе с буллингом, чтобы сократить срок дисквалификации.

Царукян дисквалифицирован до конца 2024 года из-за драки с фанатом на UFC 300

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Закинул пару палок куда надо
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