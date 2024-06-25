Экс-чемпион UFC Усман поздравил «Флориду» с победой в Кубке Стэнли

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ UFC MMA полусредний вес (MMA) Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Камару Усман отреагировал на победу «Флориды» в Кубке Стэнли.

Напомним, что в ночь на 25 июня в Санрайзе (Флорида) «Пантерз» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграли «Эдмонтон» со счетом 2:1, впервые став обладателями трофея. Отметим, что по ходу серии «Флорида» вела со счетом 3-0, но упустила преимущество.

«А что насчет ребят из «Флориды»?» − написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.

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2 комментария
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В своей далёкой Африке, пантеры ему были не чужды
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О, попросыпались. Поздно! романборисыч уже 10 раз поздравил и высказался по этому поводу
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