Экс-чемпион UFC Усман поздравил «Флориду» с победой в Кубке Стэнли

Камару Усман отреагировал на победу «Флориды» в Кубке Стэнли.

Напомним, что в ночь на 25 июня в Санрайзе (Флорида) «Пантерз» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграли «Эдмонтон» со счетом 2:1, впервые став обладателями трофея. Отметим, что по ходу серии «Флорида» вела со счетом 3-0, но упустила преимущество.

«А что насчет ребят из «Флориды»?» − написал в соцсетях бывший чемпион в полусреднем весе .

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