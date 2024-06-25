Тренер «Эдмонтона» о 3-4 в финале: «Это больно. Но я точно не хотел проигрывать в четырех матчах. Мы были близки – и проиграли хорошей команде»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Крис Кноблаух Хоккей

Крис Кноблаух поделился эмоциями после поражения Эдмонтона в финале НХЛ.

«Ойлерс» отыгрались с 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли, но уступили «Флориде» (1:2) в седьмом матче.

«Это больно. Это очень больно, но чего я точно не хотел, так это проигрывать в четырех матчах.

Поэтому мне понравилась, как наша команда отреагировала на эту ситуацию.

Мы были близки. Мы проиграли хорошей команде», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух, который принял команду в ходе сезона после отставки Джея Вудкрофта.

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2 комментария
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а где новость что Перри включен в программу психологической поддержки НХЛ )))
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ноблох и в правду молоток : команду с дырявой обороной сходу довести почти до победы в КС...
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