Гаджиев сообщил, что в бою Минеева и Исмаилова не будет допинг-контроля: «А зачем?»

Теги MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев бокс Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова не будут проверять на допинг.

«Будет ли проверка на допинг? Нет, не будет. А зачем? Не вижу смысла. Я не говорю, что они на допинге, но я и не говорю, что их нужно проверять.

Я бы вообще допинг‑контроль на территории всего постсоветского пространства в ММА отменил. Этого допинг‑контроля, наверное, и нет. В этом нет смысла.

Ну дерутся люди. И них есть выбор. Я против допинга, но если бойцы хотят его жрать, чтобы круто выглядеть, конкурировать и драться по 30 минут как роботы», − сказал босс AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Напомним, что 20 июля Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут боксерский поединок.

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6 комментариев
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Если нет допинг контроля пусть мага с кислородной маской сразу выходит и баллоном за спиной
+8
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Шут
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Битва за кислород 3
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Ответ skytent1
Если нет допинг контроля пусть мага с кислородной маской сразу выходит и баллоном за спиной
Да че уж там, можно сразу человека выделить, кто его таскать будет)
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Мага так ведь и сдохнуть от передозировки может
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его в первую очередь ввели чтобы люди не жрали опасную для здоровья муть
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