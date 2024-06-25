Гаджиев сообщил, что в бою Минеева и Исмаилова не будет допинг-контроля: «А зачем?»

Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова не будут проверять на допинг.

«Будет ли проверка на допинг? Нет, не будет. А зачем? Не вижу смысла. Я не говорю, что они на допинге, но я и не говорю, что их нужно проверять.

Я бы вообще допинг‑контроль на территории всего постсоветского пространства в ММА отменил. Этого допинг‑контроля, наверное, и нет. В этом нет смысла.

Ну дерутся люди. И них есть выбор. Я против допинга, но если бойцы хотят его жрать, чтобы круто выглядеть, конкурировать и драться по 30 минут как роботы», − сказал босс AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Напомним, что 20 июля и проведут боксерский поединок.

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