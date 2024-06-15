Перейра хочет взять перерыв до конца года после реванша с Прохазкой: «Может, подерусь в ноябре в Нью-Йорке»
Алекс Перейра заявил, что вернется в конце 2024 года после боя с Иржи Прохазкой.
«Хочу ли я подраться на UFC 305? Нет, сейчас мне нужно позаботиться о бое с Прохазкой на UFC 303. Не знаю, что произойдет, но после поединка с Иржи я хочу немного отдохнуть.
У меня еще будет время подраться в конце года. В декабре или ноябре. Кто знает, может быть в «Мэдисон-сквер-гарден»? Там я себя чувствую очень хорошо», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра, который в ночь на 30 июня подерется с Иржи Прохазкой.
Конор закончился – хватит иллюзий
Хотя понятно, что дело не в Перейре, а в UFC, которые не понимают как продвигать Магу с его ноу контестами и ничейными боями в купе с молчанием)