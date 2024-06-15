Перейра хочет взять перерыв до конца года после реванша с Прохазкой: «Может, подерусь в ноябре в Нью-Йорке»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Алекс Перейра Перейра - Прохазка UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра заявил, что вернется в конце 2024 года после боя с Иржи Прохазкой.

«Хочу ли я подраться на UFC 305? Нет, сейчас мне нужно позаботиться о бое с Прохазкой на UFC 303. Не знаю, что произойдет, но после поединка с Иржи я хочу немного отдохнуть.

У меня еще будет время подраться в конце года. В декабре или ноябре. Кто знает, может быть в «Мэдисон-сквер-гарден»? Там я себя чувствую очень хорошо», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра, который в ночь на 30 июня подерется с Иржи Прохазкой.

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5 комментариев
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Сейчас начнется песня от Магомеда, что он от него бегает 🤦🏻‍♂️
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Ответ jonniK
Сейчас начнется песня от Магомеда, что он от него бегает 🤦🏻‍♂️
Так да. И им будет все равно что это уже 3 защита за год. И что не Магомеду ставить условия.
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Надо было и на бой с Прохазкой не соглашаться, пример Волкановски ничему не научит? Похвально желание драться много раз в год, но ты же чемпион, под тебя должны подстраиваться, а не ты под кого-то
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Ответ jonniK
Сейчас начнется песня от Магомеда, что он от него бегает 🤦🏻‍♂️
Они уже всей командой это поют)
Хотя понятно, что дело не в Перейре, а в UFC, которые не понимают как продвигать Магу с его ноу контестами и ничейными боями в купе с молчанием)
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Ответ Мадина Уйгурова
Надо было и на бой с Прохазкой не соглашаться, пример Волкановски ничему не научит? Похвально желание драться много раз в год, но ты же чемпион, под тебя должны подстраиваться, а не ты под кого-то
Не пиши больше ничего
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