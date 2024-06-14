Тренер Анкалаева – об анонсе боя Перейры и Прохазки: «Магомед любого из них съест»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Иржи Прохазка Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Тренер Магомеда Анкалаева высказался о поединке Алекса Перейры и Иржи Прохазки.

«Я не связывался с Анкалаевым, не знаю, звонили ему из UFC или нет. Стоило ли соглашаться драться на коротком уведомлении? Не могу сказать. Как я знаю, UFC предлагал Анкалаеву драться после Рамадана в Бразилии.

В принципе, Магомед может любого из них съесть. Я, как тренер своего ученика, знаю, о чем говорю. Значит, не наше время. Надеюсь, до конца года подеремся», – заявил Сухраб Магомедов.

Алекс Перейра: «Все говорят о борьбе Анкалаева, но никто не знает, как в ней хорош я»

Анкалаев отказался от боя с Перейрой на UFC 300: «У нас был священный месяц Рамадан»

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Но только в Абу-Даби. В остальные дни Магомед не голоден, чтобы их съесть, - добавил тренер Анкалаева
+7
0
+7
Видимо они всю жизнь будут их ждать в Абу-Даби. Только чемпион не пойдёт на такие условия. Надо отобрать пояс "в гостях ", чтобы защищать на своих условиях.
+7
0
+7
Надеюсь, до конца года подеремся c кем-нибудь с 5 по 10 место рейтинга», – заявил Сухраб Магомедов
+6
0
+6
Надо Маге делать то что у него получалось лучше всего. Молча выходить и выносить всех кого давали. А не играть в эти игры трещток и всякое такое чимаевское дерьмо. С таким винстриком рано или поздно титульник придёт.
+1
0
+1
Мага их съест, но на своих условиях
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий