Тренер Анкалаева – об анонсе боя Перейры и Прохазки: «Магомед любого из них съест»

Тренер Магомеда Анкалаева высказался о поединке Алекса Перейры и Иржи Прохазки.

«Я не связывался с Анкалаевым, не знаю, звонили ему из или нет. Стоило ли соглашаться драться на коротком уведомлении? Не могу сказать. Как я знаю, UFC предлагал драться после Рамадана в Бразилии.

В принципе, Магомед может любого из них съесть. Я, как тренер своего ученика, знаю, о чем говорю. Значит, не наше время. Надеюсь, до конца года подеремся», – заявил Сухраб Магомедов.

Алекс Перейра: «Все говорят о борьбе Анкалаева, но никто не знает, как в ней хорош я»

Анкалаев отказался от боя с Перейрой на UFC 300: «У нас был священный месяц Рамадан»