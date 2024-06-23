Волков пошутил про расчесывание во время боя с Павловичем: «Тренер по стилю отработал деньги»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Бокс/MMA/UFC

Александр Волков объяснил, зачем причесывался во время боя с Сергеем Павловичем.

«В этот раз отрастил волосы перед боем, обычно короче стригусь. Чтобы они не попадали в глаза, пришлось взять тренера по стилю. Он отработал все заплаченные деньги, прическа была в норме, не мешала обзору, я ничего и не пропустил», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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12 комментариев
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Ответ pasha_t
Кто первый создаст акк Расческа Волкова на спортсе?
100% какой-то идиот
+66
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Саша молодец) уничтожил гопника
+25
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Волков тот самый Хейтер из спортса
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+22
👏👏😜😌
+5
0
+5
Кто первый создаст акк Расческа Волкова на спортсе?
+5
0
+5
Ответ ak-2nd
Это было, wait for it... Легендарно!
Это уже стало мемом, "причесанный Волков" уже вошел в список мифических бойцов. Волков молодец, надо делать вот такие забавные запоминающиеся вещи. Сейчас мемность это очень важное качество бойца, дает хороший прирост к узнаваемости.
+5
0
+5
Война войной, а укладка - по расписанию.
+3
0
+3
Ответ pasha_t
Кто первый создаст акк Расческа Волкова на спортсе?
ну это не такой легендарный мем, чтобы ради этого создавать аккаунт) любой юзер через полгода, год не поймёт о чём речь
+3
-1
+2
Это было, wait for it... Легендарно!
+1
0
+1
Ответ адекватное мнение
ну это не такой легендарный мем, чтобы ради этого создавать аккаунт) любой юзер через полгода, год не поймёт о чём речь
Лет через 10 будут писАть: "Олды поймут".))
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Ответ Расческа Волкова
100% какой-то идиот
))))))
+1
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в этот раз отрастил??? ты Шара Булета видел сегодня?
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