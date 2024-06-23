Волков пошутил про расчесывание во время боя с Павловичем: «Тренер по стилю отработал деньги»

Александр Волков объяснил, зачем причесывался во время боя с Сергеем Павловичем.

«В этот раз отрастил волосы перед боем, обычно короче стригусь. Чтобы они не попадали в глаза, пришлось взять тренера по стилю. Он отработал все заплаченные деньги, прическа была в норме, не мешала обзору, я ничего и не пропустил», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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