Маддалена заявил, что может подраться с Рахмоновым: «Шавкат − лучший. Возможно, мы встретимся на UFC 305»

Джек Делла Маддалена заявил, что может подраться с Шавкатом Рахмоновым.

«Я давно хочу этого боя. Думаю, сейчас все идет к тому, что Леон Эдвардс и Белал Эдвардс подерутся, так что для меня и Рахмонова это подходящий момент.

Всегда хотел подраться с , он лучший. Возможно, это случится на UFC 305 в Перте», − сказал полусредневес UFC Джек Делла Маддалена, нокаутировавший на UFC 299 в марте-2024. Рахмонов задушил на UFC 296 в декабре-2023.

Маддалена дрался против Бернса с инфекцией стафилококка в колене. В первом раунде он сломал руку

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