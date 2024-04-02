Маддалена заявил, что может подраться с Рахмоновым: «Шавкат − лучший. Возможно, мы встретимся на UFC 305»
Джек Делла Маддалена заявил, что может подраться с Шавкатом Рахмоновым.
«Я давно хочу этого боя. Думаю, сейчас все идет к тому, что Леон Эдвардс и Белал Эдвардс подерутся, так что для меня и Рахмонова это подходящий момент.
Всегда хотел подраться с Шавкатом, он лучший. Возможно, это случится на UFC 305 в Перте», − сказал полусредневес UFC Джек Делла Маддалена, нокаутировавший Гилберта Бернса на UFC 299 в марте-2024. Рахмонов задушил Стивена Томпсона на UFC 296 в декабре-2023.
Маддалена дрался против Бернса с инфекцией стафилококка в колене. В первом раунде он сломал руку
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