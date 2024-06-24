Уиттакер согласен драться с Шарой Буллетом: «Если судьба решит, что нам нужно подраться, то мы это сделаем. Готов к любому вызову»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Роберт Уиттакер готов к поединку с Шарой Буллетом.

«Я смотрел бой Шары Буллета. Его соперник выглядел очень уставшим. Но я не хочу принижать заслуги Шары. Мне нравится, как он использовал свои удары, как он оставался сосредоточенным и двигался, избегая сложностей в первом раунде. Да, это было восхитительно.

Сейчас я нахожусь на пике и готов к любому вызову. Если судьба решит, что нам нужно подраться, то мы это сделаем», – заявил боец UFC Роберт Уиттакер.

Напомним, что в ночь на 23 июня Шарабутдин Магомедов (14-0) нокаутировал Антонио Троколи в третьем раунде. Эта победа стала для него второй в UFC.

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16 комментариев
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При всём уважении, почему крутые бойцы про Шару говорят? Их кто-то хорошо просит? Очевидно, что и Уиттакер, и Никал просто размажут Шару, который 3 раунда пытался нанести урон просто стоящему на месте человеку с опущенными руками. Это просто бойцы кардинально разного уровня.
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Уиттакер умеет бороться ,а в стойке он хорош,да у Шары разнообразная стойка,но драться с Уиттакером сейчас ему рано ,т.к шансы проиграть большие
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Ответ Juninho P.
пират возьмёт берега новой Зеландии
Смешно. Без вариантов для шары вообще.
+7
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+6
Шару с низом топ-15 интересно бы было посмотреть. Там имена не самые слабые, но для него это была бы большая проверка.

Но Роб это очень серьезный уровень, ооочень даже. Почти чемпионский.
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Без шансов для Шары.
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Нее, слишком рано для Шары
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Роберт бесстрашный воин, он готов драться с главными акулами своего дивизиона
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Ответ Zakal
Как меня удивляют 🤡🤡🤡🤡 которые пишут слишком рано,ему 30 лет.Завтра уже будет поздно.Любой бой с топ соперником в копилку идет.Только не с Виттори каким нибудь который его заодеялит
Ну вот Алискеров вышел и за пол миниту проиграл без шансов, какой опыт или что он от этого в свою кoпилку получил ? Ничего. Просто доказал что все в принципе и понимали, что рано еще, не понимали это только 🤡🤡🤡🤡 которые пишут что завтра будет уже поздно. Год-два , 3-4 боя , 32-33 это самый прайм ,ничего не поздно
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пират возьмёт берега новой Зеландии
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Как меня удивляют 🤡🤡🤡🤡 которые пишут слишком рано,ему 30 лет.Завтра уже будет поздно.Любой бой с топ соперником в копилку идет.Только не с Виттори каким нибудь который его заодеялит
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Ответ Juninho P.
пират возьмёт берега новой Зеландии
Да нет Уиттакер для Шары криптонит
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Ответ Друг Джордана
Шару с низом топ-15 интересно бы было посмотреть. Там имена не самые слабые, но для него это была бы большая проверка. Но Роб это очень серьезный уровень, ооочень даже. Почти чемпионский.
Ну как почти... Самый что ни есть чемпионский уровень у Уиттакера
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Ответ Друг Джордана
Шару с низом топ-15 интересно бы было посмотреть. Там имена не самые слабые, но для него это была бы большая проверка. Но Роб это очень серьезный уровень, ооочень даже. Почти чемпионский.
Перейра идеальный соперник, хотя и тут думаю шансов немного
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Ответ seagal
Ну вот Алискеров вышел и за пол миниту проиграл без шансов, какой опыт или что он от этого в свою кoпилку получил ? Ничего. Просто доказал что все в принципе и понимали, что рано еще, не понимали это только 🤡🤡🤡🤡 которые пишут что завтра будет уже поздно. Год-два , 3-4 боя , 32-33 это самый прайм ,ничего не поздно
Тоесть уитакер в 33 это прайм?Алискеров показал лишь,что это не его уровень.
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Ответ seagal
Ну вот Алискеров вышел и за пол миниту проиграл без шансов, какой опыт или что он от этого в свою кoпилку получил ? Ничего. Просто доказал что все в принципе и понимали, что рано еще, не понимали это только 🤡🤡🤡🤡 которые пишут что завтра будет уже поздно. Год-два , 3-4 боя , 32-33 это самый прайм ,ничего не поздно
Ну так то Сирил Ган будучи топ 1 вышел против Джона и так же проиграл безвольно,это ни о чем не говорит,или Волкановски в первом бою хорошо конкурентно смотрелся ,а втором без шансов отлетел ,тут так же может быть в реванше ,дело случая
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