Уиттакер согласен драться с Шарой Буллетом: «Если судьба решит, что нам нужно подраться, то мы это сделаем. Готов к любому вызову»

Роберт Уиттакер готов к поединку с Шарой Буллетом.

«Я смотрел бой Шары Буллета. Его соперник выглядел очень уставшим. Но я не хочу принижать заслуги Шары. Мне нравится, как он использовал свои удары, как он оставался сосредоточенным и двигался, избегая сложностей в первом раунде. Да, это было восхитительно.

Сейчас я нахожусь на пике и готов к любому вызову. Если судьба решит, что нам нужно подраться, то мы это сделаем», – заявил боец UFC Роберт Уиттакер.

Напомним, что в ночь на 23 июня Шарабутдин Магомедов (14-0) нокаутировал Антонио Троколи в третьем раунде. Эта победа стала для него второй в UFC.

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