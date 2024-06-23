Шара Буллет – о невозможности выступать в США: «Там пираты вне закона. Ничего, мы захватим эти берега»

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шарабудтин Магомедов высказался о невозможности выступать в США.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что атлетические комиссии не позволят Магомедову драться на территории страны из-за проблем с глазом.

− Как воспринял слова Уайта? И понимаешь ли, почему так?

− Потому что я пират. Там пираты вне закона. Ничего, мы захватим эти берега. Если не таким образом, то другим.

− А тебе уже паспорт и визу США доставили?

− Да, мне доставили паспорт сегодня, впритык прямо. И завтра улетаю, − сказал средневес UFC Шара Буллет.

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5 комментариев
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Какая вопиющая русофобия....
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А Биспинг в США не выступал?
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Ответ RAMIK
Объективно с его борьбой там делать нечего. Лучше быть звездой местного масштаба.
😀сначала обыграйте его а потом будем рассуждать.
не хочет он бороться, не хочеет!но верит,что может обойтись без неё.
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Дагестанский Джек Воробей
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