Шара Буллет – о невозможности выступать в США: «Там пираты вне закона. Ничего, мы захватим эти берега»
Шарабудтин Магомедов высказался о невозможности выступать в США.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что атлетические комиссии не позволят Магомедову драться на территории страны из-за проблем с глазом.
− Как воспринял слова Уайта? И понимаешь ли, почему так?
− Потому что я пират. Там пираты вне закона. Ничего, мы захватим эти берега. Если не таким образом, то другим.
− А тебе уже паспорт и визу США доставили?
− Да, мне доставили паспорт сегодня, впритык прямо. И завтра улетаю, − сказал средневес UFC Шара Буллет.
не хочет он бороться, не хочеет!но верит,что может обойтись без неё.