Шара Буллет – о невозможности выступать в США: «Там пираты вне закона. Ничего, мы захватим эти берега»

Шарабудтин Магомедов высказался о невозможности выступать в США.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что атлетические комиссии не позволят Магомедову драться на территории страны из-за проблем с глазом.

− Как воспринял слова Уайта? И понимаешь ли, почему так?

− Потому что я пират. Там пираты вне закона. Ничего, мы захватим эти берега. Если не таким образом, то другим.

− А тебе уже паспорт и визу США доставили?

− Да, мне доставили паспорт сегодня, впритык прямо. И завтра улетаю, − сказал средневес UFC Шара Буллет.

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