Волков – о победе над Павловичем: «Если зло #######, то на стиле!»

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Александр Волков пошутил над причесыванием во время боя с Сергеем Павловичем.

«Если зло ####### [бить], то на стиле!» – написал в соцсетях боец UFC Александр Волков, прикрепив отрывок из поединка с Сергеем Павловичем, на котором его причесывает тренер в перерыве между раундами.

«Ничего не мог есть – все выходило обратно». Волков победил Павловича со стафилококком

Волкову поправлял прическу «тренер по стилю» – прямо во время боя. Это новый мем UFC

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4 комментария
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Тут мне кажется другой смысл. Слово "зло" тут скорее синоним слова "сильно".
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Господи, посмотрите пост уже. Это просто строчка из песни Кровостока.
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Загугли слово «отсылка»
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Ответ Nojevilka
Господи, посмотрите пост уже. Это просто строчка из песни Кровостока.
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