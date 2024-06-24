Волков – о победе над Павловичем: «Если зло #######, то на стиле!»

Александр Волков пошутил над причесыванием во время боя с Сергеем Павловичем.

«Если зло ####### [бить], то на стиле!» – написал в соцсетях боец UFC Александр Волков, прикрепив отрывок из поединка с Сергеем Павловичем, на котором его причесывает тренер в перерыве между раундами.

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