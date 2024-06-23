Александр Волков: «Сомневаюсь, что Павлович захочет провести реванш. Я для него неудобен»
Александр Волков высказался о возможном реванше с Сергеем Павловичем.
«Сомневаюсь, что у Павловича появится желание провести реванш. Пока не вижу, что он сможет предложить мне нового. Я для него очень сильно неудобен.
Бывают люди стилистически разные – со мной будет сложно складываться поединок. Ему нужны другие соперники», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.
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Саша достойно победил и достойно себя вёл. Если бы после боя и неспортивного поведения Павловича, Саша бы ещё и пожелал тому удачи без всяких лишних слов, то выглядел бы ещё круче и монументальнее.
А эти высказывания после боя в духе "да зачем он вообще согласился ", " я для него неудобен ", " не знаю что на него нашло " - излишни и неуместны для образа Саши, да и контрастируют с его словами до боя.
Мне подобное не нравится.