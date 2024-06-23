Александр Волков: «Сомневаюсь, что Павлович захочет провести реванш. Я для него неудобен»

Александр Волков высказался о возможном реванше с Сергеем Павловичем.

«Сомневаюсь, что у появится желание провести реванш. Пока не вижу, что он сможет предложить мне нового. Я для него очень сильно неудобен.

Бывают люди стилистически разные – со мной будет сложно складываться поединок. Ему нужны другие соперники», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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