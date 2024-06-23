Александр Волков: «Сомневаюсь, что Павлович захочет провести реванш. Я для него неудобен»

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Александр Волков высказался о возможном реванше с Сергеем Павловичем.

«Сомневаюсь, что у Павловича появится желание провести реванш. Пока не вижу, что он сможет предложить мне нового. Я для него очень сильно неудобен.

Бывают люди стилистически разные – со мной будет сложно складываться поединок. Ему нужны другие соперники», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Кровавый бой россиян в UFC: Волков разбил Павловичу лицо, а тот хотел подраться после гонга

«Пошел ## ###». Почему Павлович оттолкнул Волкова после боя?

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Саша очень умелый, разносторонний, опытный боец. Красиво навалял пробитому Серёже.
+13
0
+13
Ответ Antonio Gaudi
Не знаю, многовато уже про Павловича было сказано Волковым. Саша достойно победил и достойно себя вёл. Если бы после боя и неспортивного поведения Павловича, Саша бы ещё и пожелал тому удачи без всяких лишних слов, то выглядел бы ещё круче и монументальнее. А эти высказывания после боя в духе "да зачем он вообще согласился ", " я для него неудобен ", " не знаю что на него нашло " - излишни и неуместны для образа Саши, да и контрастируют с его словами до боя. Мне подобное не нравится.
Если что, все эти высказывания - ответы на вопросы из интервью. На Ютубе есть
+8
0
+8
Не знаю, многовато уже про Павловича было сказано Волковым.
Саша достойно победил и достойно себя вёл. Если бы после боя и неспортивного поведения Павловича, Саша бы ещё и пожелал тому удачи без всяких лишних слов, то выглядел бы ещё круче и монументальнее.
А эти высказывания после боя в духе "да зачем он вообще согласился ", " я для него неудобен ", " не знаю что на него нашло " - излишни и неуместны для образа Саши, да и контрастируют с его словами до боя.
Мне подобное не нравится.
+13
-9
+4
Его британец сломал, так было у Нганну.
+3
0
+3
....психологически Серёга сломлен,....потребуется много времени что бы восстановиться.....и поверить в себя...и даже возможно понадобиться помощь психолога....
+1
0
+1
Ответ Antonio Gaudi
Не знаю, многовато уже про Павловича было сказано Волковым. Саша достойно победил и достойно себя вёл. Если бы после боя и неспортивного поведения Павловича, Саша бы ещё и пожелал тому удачи без всяких лишних слов, то выглядел бы ещё круче и монументальнее. А эти высказывания после боя в духе "да зачем он вообще согласился ", " я для него неудобен ", " не знаю что на него нашло " - излишни и неуместны для образа Саши, да и контрастируют с его словами до боя. Мне подобное не нравится.
Тоже такое чувство, что хватит уже. Может, как обычно, разбили интервью на фразы и давай постить одну за другой, как отдельные?
0
0
0
Ответ Antonio Gaudi
Не знаю, многовато уже про Павловича было сказано Волковым. Саша достойно победил и достойно себя вёл. Если бы после боя и неспортивного поведения Павловича, Саша бы ещё и пожелал тому удачи без всяких лишних слов, то выглядел бы ещё круче и монументальнее. А эти высказывания после боя в духе "да зачем он вообще согласился ", " я для него неудобен ", " не знаю что на него нашло " - излишни и неуместны для образа Саши, да и контрастируют с его словами до боя. Мне подобное не нравится.
Саша его просто предостерегает 🤣а то юфс ему предложит, он сразу согласится опять
0
0
0
Ответ Antonio Gaudi
Не знаю, многовато уже про Павловича было сказано Волковым. Саша достойно победил и достойно себя вёл. Если бы после боя и неспортивного поведения Павловича, Саша бы ещё и пожелал тому удачи без всяких лишних слов, то выглядел бы ещё круче и монументальнее. А эти высказывания после боя в духе "да зачем он вообще согласился ", " я для него неудобен ", " не знаю что на него нашло " - излишни и неуместны для образа Саши, да и контрастируют с его словами до боя. Мне подобное не нравится.
да, уже перебор
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий