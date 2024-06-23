Александр Волков: «Если бы Павлович сказал «нет», то этого боя не состоялось бы никак»

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков заявил, что Сергей Павлович имел право отказаться от боя с ним.

«Сергей немножко лукавит. Насколько мне известно, его заранее уведомили о том, что этот бой возможен. И от него зависело, будет ли он драться с бойцом, находящимся в рейтинге ниже.

Если бы он сказал «нет», то этого боя не состоялось бы никак. Я не хотел его. И ему, я думаю, он тоже был не нужен», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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11 комментариев
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там Волков на комментарии в инсте прикольно отвечает)
Чувак пишет, можно я вместе с тобой буду гонорары от ufc получать ?

А Волков отвечает, со мной можно только п**дюлей от Павловича получить)
+53
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+53
Ответ Борис Васильевич_1116170664
там Волков на комментарии в инсте прикольно отвечает) Чувак пишет, можно я вместе с тобой буду гонорары от ufc получать ? А Волков отвечает, со мной можно только п**дюлей от Павловича получить)
Саня топ 👆
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Вот, что значит разница в уровне интеллекта.
+9
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+9
Ну здесь банально каждый будет гнуть свою линию а правды истину кто первый согласился кто мог отказаться если захотелбы мы это никогда не узнаем.
+2
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+2
Саня страдает уже ,что сделал больно своему соотечественнику.
Не горюй,это спорт всего лишь.
+3
-1
+2
Вот так лучшими друзьями и становятся)) Набили друг другу фэйсы, кто-то оказался менее удачливым и пропустил больше, наговорил на эмоциях. Теперь нужно встретиться, выпить за мировую и потом не разлей вода)
+2
-1
+1
Вообще на стердауне Саня нормально из колеи Серёгу выбил своими вопросами, тот аж запинаться стал и путаться в показаниях, отвечая ему. Волк что в октагоне урыл Павловича, что за его пределами и по сути продолжает топтать труп своим трештоком уже после боя. Серёге возможно даже психологическая помощь понадобится, уж больно жёстко его троллят, а с учётом, что он на любера из 90-х смахивает, наверняка и по понятиям пацанским живёт, то ему потом друганы предъявят за то, что он всё стерпел, мол чего это Волк с тобой так базарит. А долг в 1000 рублей - это похоры для репутации "настоящего мужика".
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Ответ kupezz
Вот так лучшими друзьями и становятся)) Набили друг другу фэйсы, кто-то оказался менее удачливым и пропустил больше, наговорил на эмоциях. Теперь нужно встретиться, выпить за мировую и потом не разлей вода)
👏👏🤝😊👌
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Комментарий удален пользователем
Ответ Symba
Вот, что значит разница в уровне интеллекта.
Точно, Волков просто лучше него во всём, как человек он особенно превосходит это бидло, а как он после боя его толкнул…надеюсь что его следующий соперник отправить етого злобного омоновца в глубоки нокаут, такие как Павлович портят мнение о нас как о людях из России, но Волков накбаро, умни добрый Русски❤️
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Ответ skytent1
Комментарий удален пользователем
Как круто жить в альтернативной, придуманной тобой реальности, где ты всё про всех знаешь. Сам Волков в одном из интервью сказал, что у бойцов по контракту есть лимит в три отказа
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