Александр Волков: «Если бы Павлович сказал «нет», то этого боя не состоялось бы никак»
Александр Волков заявил, что Сергей Павлович имел право отказаться от боя с ним.
«Сергей немножко лукавит. Насколько мне известно, его заранее уведомили о том, что этот бой возможен. И от него зависело, будет ли он драться с бойцом, находящимся в рейтинге ниже.
Если бы он сказал «нет», то этого боя не состоялось бы никак. Я не хотел его. И ему, я думаю, он тоже был не нужен», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.
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Чувак пишет, можно я вместе с тобой буду гонорары от ufc получать ?
А Волков отвечает, со мной можно только п**дюлей от Павловича получить)
Не горюй,это спорт всего лишь.