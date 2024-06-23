Александр Шаблий: «Павлович послал Волкова из-за слов на битве взглядов»

Александр Шаблий рассказал, из-за чего поссорились Волков и Павлович.

«Меня удивило, что они свое противостояние обсудили на взвешивании. У них должен был быть диалог до этого. Получается, что диалог прошел на стердауне. У Саши Волкова была масса возможностей задать этот вопрос до дуэли взглядов. Зачем он задал его там?

Специально на камерах. Зачем? Не понятно. Это выглядело как разговор со по содержанию. Серега послал Саню как раз из-за этого. Волков на людях решил поговорить о морали. Но можно было найти и другое место для диалога», – сказал легковес Bellator Александр Шаблий.

Волков и Павлович поспорили на битве взглядов: «Чего ж ты, Серег, сказал, что я первый согласился?»

«Пошел ## ###». Почему Павлович оттолкнул Волкова после боя?