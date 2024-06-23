Александр Шаблий: «Павлович послал Волкова из-за слов на битве взглядов»

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Александр Шаблий рассказал, из-за чего поссорились Волков и Павлович.

«Меня удивило, что они свое противостояние обсудили на взвешивании. У них должен был быть диалог до этого. Получается, что диалог прошел на стердауне. У Саши Волкова была масса возможностей задать этот вопрос до дуэли взглядов. Зачем он задал его там?

Специально на камерах. Зачем? Не понятно. Это выглядело как разговор Шлеменко со Штырковым по содержанию. Серега послал Саню как раз из-за этого. Волков на людях решил поговорить о морали. Но можно было найти и другое место для диалога», – сказал легковес Bellator Александр Шаблий.

Волков и Павлович поспорили на битве взглядов: «Чего ж ты, Серег, сказал, что я первый согласился?»

«Пошел ## ###». Почему Павлович оттолкнул Волкова после боя?

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9 комментариев
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О какой морали? Что за чушь? Если такая безобидная ситуация вывела топ-3 из себя, то надо завязывать с боевым спортом, дальше будет только хуже.
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Срочно нужно опубликовать мнение главного мма-бьюти-нацауе-блоггера Николая Шмеленко, с подробным анализом от маэстры.
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Может,Волкову ещё извиниться за свою победу теперь?
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Там бы и спросил, что мешало то?
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Чёт вообще бак потек у молодого. Вроде сам боец выступающий. Чё за гаражами то не дерьшся? Зачем на камерах, да ещё перед публикой 😀
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Дам, что в головах у этих "бойцов", тоже самое что и у Винни походу, это я сейчас про Шаблия
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Что же там непонятного, всё очень даже понятно)
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Сэр Гей подключил своих бегунков отрабатывать за его поруганную чёткость?
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Оправданий поступку Павловича нет!!! Опозорился перед всем миром! Ужас!!! Волков ничего ужасного не сделал!
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