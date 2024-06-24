Сергей Павлович: «Был готов ко всему, но слишком стремился к нокауту и пропустил много ненужных ударов. Обещаю вернуться сильнее и мудрее»

Сергей Павлович дал первый комментарий после поражения от Александра Волкова.

«Это был не мой день, все пошло не по плану. Я был готов ко всему, но слишком сильно стремился к нокауту и пропустил много ненужных ударов.

Итог – поражение по очкам. Это было очень эмоционально и тяжело для меня, особенно, зная, что не оправдал ваши ожидания.

Спасибо всем за поддержку! Обещаю вернуться сильнее и мудрее», – написал в соцсетях боец UFC Сергей Павлович.

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