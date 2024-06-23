Имавов бросил вызов Уиттакеру: «Париж, 28 сентября»

Нассурдин Имавов отреагировал на победу Роберта Уиттакера.

«Кто угодно, когда угодно? Париж, 28 сентября», – написал в социальных сетях средневес UFC Нассурдин Имавов.

Имавов (14-4) в последний раз дрался в июне, когда выиграл у техническим нокаутом в четвертом раунде. Эта победа стала для него второй подряд.

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