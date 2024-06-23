Имавов бросил вызов Уиттакеру: «Париж, 28 сентября»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

Нассурдин Имавов отреагировал на победу Роберта Уиттакера.

«Кто угодно, когда угодно? Париж, 28 сентября», – написал в социальных сетях средневес UFC Нассурдин Имавов.

Имавов (14-4) в последний раз дрался в июне, когда выиграл у Джареда Каннонира техническим нокаутом в четвертом раунде. Эта победа стала для него второй подряд.

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6 комментариев
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Боже, это еще кто?еперь каждый овцепас будет вызывать Роба
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Ударная волна Уитаккера дошла до Имавова?
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А где, кроме заголовка, сказано про вызов Уиттакеру?
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Ответ Homelander_666
А где, кроме заголовка, сказано про вызов Уиттакеру?
Так Бобби Наклс кричал,что выйдет против любого
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Ответ Homelander_666
А где, кроме заголовка, сказано про вызов Уиттакеру?
В разделе «Источник» в новости можно увидеть где пишет Имавов. А если перейти в Твиттер, то можно увидеть ретвит Имавова
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Ответ Homelander_666
А где, кроме заголовка, сказано про вызов Уиттакеру?
Фраза "кто угодно когда угодно" Это вроде Уитакера визитка, типо как Кержакова "бил, бью и буду бить"
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