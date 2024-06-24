Чешский боец MMA Буковац проиграл бой и сделал предложение своей девушке. Она отказала

Теги MMA Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Буковац сделал предложение своей девушке в октагоне, но она отказала.

Чешский боец Лукас Буковац проиграл поединок, проходивший в формате «2 на 1» в рамках турнира «Битва звезд».

После поражения спортсмен пригласил в октагон свою девушку и сделал ей предложение.

Она отказала: «Учитывая, что произошло... Думаю, что нет».

Позже появилась информация, что Лукас изменил ей с другой женщиной. Сам боец отвергает обвинения.

На арене присутствовало более 20 тысяч зрителей.

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42 комментария
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Спортс давай новость о теракте в Дагестане, где одним из ликвидированных террористов являлся боец клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA
+98
-11
+87
Ответ densdens17
Комментарий скрыт
Он например высказался уже по этому поводу,где просит смотреть за своими детьми, с кем и как они общаются. А у него под носом, в его клубе тренируется ваххабит,который убивает мирных жителей. Лицемерно выглядят его советы с тем кто рядом с ним. И такой человек ещё смеет раздавать советы.
+78
-12
+66
2 поражения за вечер...Лох...))
+45
-8
+37
Ответ Виктор Снигирев
2 поражения за вечер...Лох...))
ващета, с девушкой это победа лаки панчем
пронесло над пропастью))
+35
-1
+34
Парню повезло, что такая шкура отсеялась до брака.
+28
-6
+22
Кринжатина
+23
-2
+21
Похоже на постанову
+16
0
+16
Ответ Большое сердце Неймара
Он например высказался уже по этому поводу,где просит смотреть за своими детьми, с кем и как они общаются. А у него под носом, в его клубе тренируется ваххабит,который убивает мирных жителей. Лицемерно выглядят его советы с тем кто рядом с ним. И такой человек ещё смеет раздавать советы.
Он же был бойцом его клуба, и это было не месяц назад, а года 2-3 назад. Так какие вопросы к Хабибу? Я понимаю о чем ты, я и сам не шибко радуюсь всем этим выходцам с гор. Но всех обвинять тоже не правильно.
+20
-7
+13
Ответ Большое сердце Неймара
Он например высказался уже по этому поводу,где просит смотреть за своими детьми, с кем и как они общаются. А у него под носом, в его клубе тренируется ваххабит,который убивает мирных жителей. Лицемерно выглядят его советы с тем кто рядом с ним. И такой человек ещё смеет раздавать советы.
говорят этот ваххабит, каждый день обедал в местной столовой, предлагаю посадить повара в тюрьму! почему он не разглядел
+23
-12
+11
Ну, найдет покрасивее )
+10
0
+10
И это продают зрителям
+10
-1
+9
ее еще после отказа кто то водой из бутылки облил
+9
0
+9
Ответ densdens17
Он же был бойцом его клуба, и это было не месяц назад, а года 2-3 назад. Так какие вопросы к Хабибу? Я понимаю о чем ты, я и сам не шибко радуюсь всем этим выходцам с гор. Но всех обвинять тоже не правильно.
Да какая разница, лол, ему главное на Хабиба накинуть, уже 3 комментария за пару часов, главная цель в жизни
Он наверное и рад этому теракту, ведь террорист типо связан с Хабибом
+6
-1
+5
классный неловкий момент 😁
+4
0
+4
Ответ Большое сердце Неймара
Спортс давай новость о теракте в Дагестане, где одним из ликвидированных террористов являлся боец клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA
А ещё выяснилось, что ликвидированный террорист - бывший председатель районного отделения партии "Справедливая Россия". Партию, как я понимаю, после этого следует немедленно запретить, а всех, кто за неё голосовал, внести в проскрипционные списки?
+2
0
+2
Гонорар проигравшего еë не устроил. Девушки они такие, себе на уме.
+5
-3
+2
Ответ Борис Васильевич_1116170664
ее еще после отказа кто то водой из бутылки облил
Ты думаешь, ты один видео смотрел?:)
+3
-1
+2
День не задался
+2
0
+2
Повезло ему, что он проиграл.
+2
0
+2
Огонь 🔥
+2
-1
+1
Цирк
+2
-1
+1
Странно, чисто внешне получилась бы очень гармоничная пара, спаси Господи.
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так он с горя ей предложение сделал...
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Это реприза
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Во сука
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Ответ Stewee
Парню повезло, что такая шкура отсеялась до брака.
Почему "шкура"? Потому что сказала нет? Предложение как бы предполагает возможность отказа. И вообще на публике делать такие предложения - это фулл кринж, нормальные люди таким не занимаются, а сперва спрашивают согласие у партнера в приватной обстановке и впечатляющих декорациях и затем идут к отцу невесты
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20 к зрителей он явно отбитый
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Такой степашка
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Ответ Большое сердце Неймара
Он например высказался уже по этому поводу,где просит смотреть за своими детьми, с кем и как они общаются. А у него под носом, в его клубе тренируется ваххабит,который убивает мирных жителей. Лицемерно выглядят его советы с тем кто рядом с ним. И такой человек ещё смеет раздавать советы.
Так может он на это и намекнул?
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Степашка года)
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