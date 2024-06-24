Чешский боец MMA Буковац проиграл бой и сделал предложение своей девушке. Она отказала
Боец MMA Буковац сделал предложение своей девушке в октагоне, но она отказала.
Чешский боец Лукас Буковац проиграл поединок, проходивший в формате «2 на 1» в рамках турнира «Битва звезд».
После поражения спортсмен пригласил в октагон свою девушку и сделал ей предложение.
Она отказала: «Учитывая, что произошло... Думаю, что нет».
Позже появилась информация, что Лукас изменил ей с другой женщиной. Сам боец отвергает обвинения.
На арене присутствовало более 20 тысяч зрителей.
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пронесло над пропастью))
Он наверное и рад этому теракту, ведь террорист типо связан с Хабибом