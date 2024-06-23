Исмаилов – о бое с Минеевым: «Буду безбашенным нападающим. Буду забивать голы, а он будет пытаться отбить»

Теги MMA бокс Владимир Минеев Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Магомед Исмаилов высказался о предстоящем бое с Владимиром Минеевым.

«Я хотел в ММА сначала, но не соглашались. Потом я сказал, что я его перебоксирую. И я смогу победить. 20 июля я буду безбашенным нападающим. Я буду забивать голы, а он будет пытаться отбить. Он же был вратарем, я слышал.

Да, была травма, из‑за чего слетел бой с Токовым. Потому захотелось сперва подраться в боксе с Минеевым, а потом вернуться в ММА к бою с Токовым», – сказал боец Магомед Исмаилов.

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2 комментария
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О "палестинец" заговорил.Всё билеты не может купить.
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Вообще-то из Газы готовилось нападение
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