Волков и Павлович поспорили на битве взглядов: «Чего ж ты, Серег, сказал, что я первый согласился?»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков и Сергей Павлович поспорили на стердауне перед боем в Эр-Рияде.

− Чего ж ты, Серег, сказал, что я первый согласился на бой? − сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

− А кто? Ты же сказал Али Абдель-Азизу: «Я буду драться», − ответил Сергей Павлович.

− Не-не. Ты сказал: «Ты будешь драться − я буду драться». Разве это отказ? Сказал бы, что не будешь драться, я бы тоже так сказал.

− Али мне сказал, что ты будешь драться.

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21 комментарий
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Хорошие люди попросили накинуть, но это явно не их стезя))
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+27
В общем после боя оба наваляют Абдель-Азизу.
+27
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+27
Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
И поэтому он в топ 5? Человек в бойцовской элите, о чем вообще можно говорить?
+26
-1
+25
сказ о том, как двух богатырей басурмане развели, столкнули лбами ироды)
+13
0
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Варианты "трештока" еще:
- что ж ты Серега шашлыки не перевернул
- что ж ты Серега баню неправильно затопил
- что ж ты Серега водки так мало взял
- что ж ты Серега в одноклассниках не отвечаешь, пришлось на битве взглядов выяснять все
Варианты ответов:
- а я что, а мне Али сказал
+12
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Вот же лысый провокатор. Волков спрашивает Азиза:
- Так он согласился на бой?
- Да! Да! И еще назвал земляным червяком!
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+10
Самая смешная "битва взглядов"
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Ответ San9
В общем после боя оба наваляют Абдель-Азизу.
Сценка из «Трёх Богатырей и Соловья-разбойника» намечается😼
+4
-1
+3
Теперь понятно почему Джонс и Кормье в свое время на битва взглядов подрались.

Кормье спросил у Джона «чего ж ты, Джони, сказал, что я первый согласился?»
+2
0
+2
походу лысый подставил вас
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мужики просто угорали, видно что разговор в шут форме)
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На, «Ты будешь драться − я буду драться» на отказ не похоже, балабол Серёга
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Однозначно за Саню.
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Заруба будет хорошая
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Ответ F.Castro
походу лысый подставил вас
не лысый, а матчмейкеры
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Сценка из «Трёх Богатырей и Соловья-разбойника» намечается😼
В голос проорал. Благодарю!
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Самая смешная "битва взглядов"
😁😁👏✍️😉
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