Волков и Павлович поспорили на битве взглядов: «Чего ж ты, Серег, сказал, что я первый согласился?»
Александр Волков и Сергей Павлович поспорили на стердауне перед боем в Эр-Рияде.
− Чего ж ты, Серег, сказал, что я первый согласился на бой? − сказал тяжеловес UFC Александр Волков.
− А кто? Ты же сказал Али Абдель-Азизу: «Я буду драться», − ответил Сергей Павлович.
− Не-не. Ты сказал: «Ты будешь драться − я буду драться». Разве это отказ? Сказал бы, что не будешь драться, я бы тоже так сказал.
− Али мне сказал, что ты будешь драться.
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- что ж ты Серега шашлыки не перевернул
- что ж ты Серега баню неправильно затопил
- что ж ты Серега водки так мало взял
- что ж ты Серега в одноклассниках не отвечаешь, пришлось на битве взглядов выяснять все
Варианты ответов:
- а я что, а мне Али сказал
- Так он согласился на бой?
- Да! Да! И еще назвал земляным червяком!
Кормье спросил у Джона «чего ж ты, Джони, сказал, что я первый согласился?»