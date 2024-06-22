Волков и Павлович поспорили на битве взглядов: «Чего ж ты, Серег, сказал, что я первый согласился?»

Александр Волков и Сергей Павлович поспорили на стердауне перед боем в Эр-Рияде.

− Чего ж ты, Серег, сказал, что я первый согласился на бой? − сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

− А кто? Ты же сказал Али Абдель-Азизу: «Я буду драться», − ответил .

− Не-не. Ты сказал: «Ты будешь драться − я буду драться». Разве это отказ? Сказал бы, что не будешь драться, я бы тоже так сказал.

− Али мне сказал, что ты будешь драться.

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