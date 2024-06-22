Густафссон рассказал о проблемах Чимаева со здоровьем: «Хамзат очень болен. Он легко простужается»

Александр Густафссон назвал причину проблем со здоровьем у Хамзата Чимаева.

«Парень заболел. Что-то в его организме так реагирует на тяжелые тренировки, потому что он главный пахарь в зале, всегда таким был.

Нужно провести тесты и посмотреть, в чем причина. Надеюсь, проблему устранят, и он поправится.

Хамзат легко простужается. Нестрашные для обычных людей насморк и кашель у Хамзата протекают иначе из-за количества проводимых им тренировок.

Он очень болен, даже представить не могу, как Хамзат расстроился, учитывая, что он был в мейн-ивенте в Саудовской Аравии», − сказал бывший боец UFC Александр Густафссон.

Напомним, что должен был подраться с Робертом Уиттакером в главном бою UFC Saudi Arabia.

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