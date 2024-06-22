Густафссон рассказал о проблемах Чимаева со здоровьем: «Хамзат очень болен. Он легко простужается»

Теги UFC MMA Александр Густафссон Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Александр Густафссон назвал причину проблем со здоровьем у Хамзата Чимаева.

«Парень заболел. Что-то в его организме так реагирует на тяжелые тренировки, потому что он главный пахарь в зале, всегда таким был.

Нужно провести тесты и посмотреть, в чем причина. Надеюсь, проблему устранят, и он поправится.

Хамзат легко простужается. Нестрашные для обычных людей насморк и кашель у Хамзата протекают иначе из-за количества проводимых им тренировок.

Он очень болен, даже представить не могу, как Хамзат расстроился, учитывая, что он был в мейн-ивенте в Саудовской Аравии», − сказал бывший боец UFC Александр Густафссон.

Напомним, что Хамзат Чимаев должен был подраться с Робертом Уиттакером в главном бою UFC Saudi Arabia.

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9 комментариев
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Помню, что у него были осложнения, связанные с коронавирусом. Тогда он даже заявлял, что хочет завершить карьеру. Жаль, боец он интересный. Хотелось на него глянуть с Уиттакером - это была бы настоящая проверка
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Ответ Egidio Arevalo
Помню, что у него были осложнения, связанные с коронавирусом. Тогда он даже заявлял, что хочет завершить карьеру. Жаль, боец он интересный. Хотелось на него глянуть с Уиттакером - это была бы настоящая проверка
Ему в то время щитовидку удалили. Видимо это и является теперь его Ахиллесовой пятой.
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Парни убивают свой организм бешеными сгонками веса.
+5
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Тяжёлые тренировки без перерывов ведут иммунитет в ноль
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Простужается от своего же воздухана
+4
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после Короны и у меня так с иммунитетом. только без тренировок)
какой то вариант ВИЧ через корону разлетелся что-ли. в любом случае очень странная болезнь этот короновирус. бьёт по слабым местам
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Жаль конечно когда здоровье так сильно подводит что забирает спортивную карьеру.
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По сути Кадыров не дал ему тогда завершить карьеру ведь,он же хотел уйти,но одно слова Рамзана заставило его остаться и чем в итоге это кончилось?
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Чимаеву надо сделать перерыв и заняться своим здоровьем.
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