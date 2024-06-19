Кормье − о Чимаеве: «Я постоянно задаюсь вопросом: а не обжег ли этот парень крылья?»

Даниэль Кормье считает, что Хамзат Чимаев теряет заработанную репутацию.

Напомним, что Чимаев должен был драться с Робертом Уиттакером в главном бою UFC Saudi Arabia 22 июня, но выбыл из-за проблем со здоровьем.

«Всегда задаюсь вопросом: не слишком ли он высоко забрался в самом начале, не обжег ли он крылья?

Потому что тогда Хамзат дрался дважды за неделю, был настолько в огне, что все считали его следующим величайшим бойцом, способным финишировать любого.

И вот он дерется с Камару Усманом, побеждает его − это огромное достижение. Но из-за того, что он сделал с Ли Цзинляном, победа решением воспринимается как утрата собственной же ауры», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

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