«Понимаю, как это важно для болельщиков. Решил их поддержать». Волков объяснил, почему вышел на бой с флагом России

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Александр Волков объяснил, почему вышел на бой с флагом России.

В ночь на 23 июня Волков выступил на турнире UFC Saudi Arabia, победив Сергея Павловича единогласным решением судей.

«Сейчас разные ситуации в мире происходят, относительно того же МОК, который запретил выступать российским спортсменам. И я думаю, что сейчас для российских болельщиков, для тех, кто переживает за наших спортсменов, это важно.

Я понимаю, что не так много мест, где спортсменам на высоком уровне можно было бы поднять российский флаг. Так как UFC – организация международная и это одобряет, и даже поддерживает в какой‑то степени, я этим решил воспользоваться. Я удивлен, что многие другие этого не сделали. Вроде как такая возможность есть, и сейчас в этом как будто есть потребность для людей.

Сейчас некоторые предъявляют нашим бойцам, что они не выходили с флагом раньше, но раньше не было такой необходимости. У нас были Олимпийские игры, были международные соревнования.

На фоне этого бойцы действительно выглядели как атлеты, которые выступают в какой‑то коммерческой организации за деньги. А сейчас я понимаю, как это важно для болельщиков. И я решил их поддержать. И еще порадовать своих родителей. Они правда были очень рады этому», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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20 комментариев
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Даня Уайт конечно уникальный чел )) респект в этом плане лысому
+52
-3
+49
Здравые мысли, грамотная речь. Волкова приятно слушать.
+42
-4
+38
Ответ Павел Павлов
Комментарий скрыт
Тебя никто не знает. Ты кто такой? Давай, досвидания.
+26
0
+26
На самом деле да, было приятно видеть флаг на соревновании высочайшего уровня, так что спасибо и Саше и тренеру Шары, который в флаге вышел. Может кто-то ещё выходил, пропустил.
+26
-2
+24
Мужик.
+20
-3
+17
Ответ Ojer
Раньше не выходил на взвешивании с флагом, а против Павловича решил с флагом выйти, возможно просто совпало, но мне казалось Павловича решил поддеть)
прямым текстом сказал Волков почему именно сейчас решил выйти с флагом, но фанатам все равно нужны интриги
+17
-1
+16
Ответ birul.2005
Комментарий скрыт
Россия - империя. Смирись, клоун
+10
0
+10
Спортсменов зашугали уже. Как в концлагеря каком-то мир спорта находится: загнали за колючку и усмехаются.
+11
-2
+9
Ответ Павел Павлов
Комментарий скрыт
Ну, если ты работаешь где нибудь в Вашингтоне, то это было бы очень интересно)
+9
0
+9
Красава! Дальнейших побед!
+10
-2
+8
Ответ birul.2005
Комментарий скрыт
Жало своё запили, быдло.
+6
0
+6
Молодец, Саня! Этот флаг-напоминание тем, кто пытается нас задвинуть на задворки спорта. Россия была, есть и будет!
+10
-4
+6
Ответ Kubinec_
Даня Уайт конечно уникальный чел )) респект в этом плане лысому
Он просто адекватный
+6
-2
+4
Ответ Мурад Гамзаев
Ну, если ты работаешь где нибудь в Вашингтоне, то это было бы очень интересно)
Или в Киеве
+4
0
+4
Ответ Ojer
Раньше не выходил на взвешивании с флагом, а против Павловича решил с флагом выйти, возможно просто совпало, но мне казалось Павловича решил поддеть)
А Павловичу что мешало флагом обмотаться?
+3
0
+3
Раньше не выходил на взвешивании с флагом, а против Павловича решил с флагом выйти, возможно просто совпало, но мне казалось Павловича решил поддеть)
+10
-7
+3
Ответ IceDushman
Он просто адекватный
Он просто бизнесмен
+1
-1
0
Ответ rusichi
Молодец, Саня! Этот флаг-напоминание тем, кто пытается нас задвинуть на задворки спорта. Россия была, есть и будет!
...и будет есть!
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