«Понимаю, как это важно для болельщиков. Решил их поддержать». Волков объяснил, почему вышел на бой с флагом России

Александр Волков объяснил, почему вышел на бой с флагом России.

В ночь на 23 июня Волков выступил на турнире UFC Saudi Arabia, победив единогласным решением судей.

«Сейчас разные ситуации в мире происходят, относительно того же МОК, который запретил выступать российским спортсменам. И я думаю, что сейчас для российских болельщиков, для тех, кто переживает за наших спортсменов, это важно.

Я понимаю, что не так много мест, где спортсменам на высоком уровне можно было бы поднять российский флаг. Так как UFC – организация международная и это одобряет, и даже поддерживает в какой‑то степени, я этим решил воспользоваться. Я удивлен, что многие другие этого не сделали. Вроде как такая возможность есть, и сейчас в этом как будто есть потребность для людей.

Сейчас некоторые предъявляют нашим бойцам, что они не выходили с флагом раньше, но раньше не было такой необходимости. У нас были Олимпийские игры, были международные соревнования.

На фоне этого бойцы действительно выглядели как атлеты, которые выступают в какой‑то коммерческой организации за деньги. А сейчас я понимаю, как это важно для болельщиков. И я решил их поддержать. И еще порадовать своих родителей. Они правда были очень рады этому», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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