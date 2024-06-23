Волков перенес стафилококк перед боем с Павловичем: «Все шло не по плану»

Теги UFC MMA Александр Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков перенес стафилококк перед боем с Сергеем Павловичем.

«Перед вылетом у меня воспалилась нога – врач по фотографии сказал, что похоже на подкожную инфекцию. Взял антибиотики и прилетел сюда – пропил серьезный курс, но нога лучше не стала. Подозрение на стафилококк.

Я здесь съездил в больницу, меня накололи антибиотиками – до сих пор синяк есть. В течение всей этой недели я находился в режиме того, что у меня воспалена нога, которая мне нужна в бою. Все шло не по плану», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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6 комментариев
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Ответ seagal
Что за эпидемия стафилокока у этих юэфсишников? в чем поичина ?
В тренировочных залах. Мыть маты нужно после каждой тренировки, т.е. каждые 2–3 часа, но многие на это забивают. Поэтому смешанники и борцы - частые гости дерматологов. Это никак не говорит об их образе жизни, просто такова реальность.
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Ответ Пункупенья
Те кто упражнялся в остроумии относительно Махачева, это же другое, да?))
А кто-то кроме ирландского алкаша это делал? Вроде, нет.
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Что за эпидемия стафилокока у этих юэфсишников? в чем поичина ?
+1
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Здоровье и быстрого восстановления 🙏🙏🙏
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Ответ mr.pravda07861
А кто-то кроме ирландского алкаша это делал? Вроде, нет.
А ты почитай комментарии, лол
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