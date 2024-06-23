Александр Волков: «Готов вернуться через месяца три-четыре»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков рассказал, когда проведет следующий поединок.

– Когда вы готовы вернуться?

– Месяца через три-четыре я в принципе готов. Мне надо неделю, чтобы восстановиться, чуть отдохнуть и в любом случае я уже вернусь зал, чтобы опять выступить.

– Как вы думаете, как будет развиваться ситуация в тяжелом дивизионе? Есть ощущение, что Джон Джонс и Стипе Миочич синхронно завершат карьеры, а вам, Сирилу Гану и Тому Аспиналлу нужно будет определять нового чемпиона.

– Ну, значит, будем определять. Хотя там еще Кертис Блейдс есть. Кто‑то что‑то намутит. Я и так просыпаюсь утром, а у меня объявлены новые бои, хотя другие контракты подписаны.

Поэтому сейчас я даже не знаю, что там в голову кому‑то придет. Какой‑то там турнир будет в Корее или еще где‑то. И вдруг на него захотят поставить двух русских. Сложно сейчас предсказать, – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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