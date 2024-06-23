Волков – о победе над Павловичем: «Бауманка победила ВДВ»

Александр Волков пошутил над Сергеем Павловичем после победы.

– Почему Павловичу не удалось вас нокаутировать? Дело в вашем геймплане? Или предыдущие соперники Сергея были с хрустальными челюстями?

– Скажу так: Бауманка победила ВДВ, – сказал .

Волков победил на UFC Saudi Arabia единогласным решением судей.

Павлович служил в ВДВ, Волков – инженер и выпускник КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

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