Волков – о победе над Павловичем: «Бауманка победила ВДВ»
Александр Волков пошутил над Сергеем Павловичем после победы.
– Почему Павловичу не удалось вас нокаутировать? Дело в вашем геймплане? Или предыдущие соперники Сергея были с хрустальными челюстями?
– Скажу так: Бауманка победила ВДВ, – сказал Александр Волков.
Волков победил Сергея Павловича на UFC Saudi Arabia единогласным решением судей.
Павлович служил в ВДВ, Волков – инженер и выпускник КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана.
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