Волков – о победе над Павловичем: «Бауманка победила ВДВ»

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков пошутил над Сергеем Павловичем после победы.

– Почему Павловичу не удалось вас нокаутировать? Дело в вашем геймплане? Или предыдущие соперники Сергея были с хрустальными челюстями?

– Скажу так: Бауманка победила ВДВ, – сказал Александр Волков.

Волков победил Сергея Павловича на UFC Saudi Arabia единогласным решением судей.

Павлович служил в ВДВ, Волков – инженер и выпускник КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

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10 комментариев
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Ответ Egidio Arevalo
Комментарий скрыт
После посылания матом ни с того ни с сего, имеет право, считаю
+66
0
+66
это хорошо)
+52
0
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Красава Волков, на классе
+32
0
+32
Урыл и закопал)
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0
+15
Очень тактично опустил колхозника
+10
0
+10
Волков даже после боя продолжает пинать Павловича 🤣
+8
0
+8
Сергей реально тупой, бездумная машина. Но в этом бою он был сам не свой, думаю, что его англичанин сломал. Он мне чем-то напомнил Нганну после своего поражения, когда он провел самый скучный бой с Льюисом.
+5
0
+5
"Никто не победит умного бойца" - Брюс Ли. ВДВ, без обид, фраза под заголовок, но в каждой шутке доля шутки есть). Лично я всегда рад победе интеллекта над колхозом.
+2
0
+2
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