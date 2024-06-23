Павлович впервые в карьере проиграл судейским решением
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой в тяжелом весе между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.
Павлович проиграл единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Это первое поражение решением в карьере российского бойца.
Чего ждать от боя Павловича и Волкова?
Каково выходить на бой UFC против товарища – чувства Волкова перед зарубой с Павловичем
Удивлен, как один из судей Сергею вообще раунд отдал.
Бойцовского айкью ноль просто) да и как человек оказался не очень