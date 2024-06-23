Павлович впервые в карьере проиграл судейским решением

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой в тяжелом весе между и .

Павлович проиграл единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Это первое поражение решением в карьере российского бойца.

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