Павлович впервые в карьере проиграл судейским решением

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой в тяжелом весе между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

Павлович проиграл единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Это первое поражение решением в карьере российского бойца.

Чего ждать от боя Павловича и Волкова?

Каково выходить на бой UFC против товарища – чувства Волкова перед зарубой с Павловичем

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Саня просто на классе воспользовался своими преимуществами против слабых сторон его оппонента. После 2 раунда показывают статистику ударов и в графе ног у Павловича нуль. Всё, что нужно знать о нём, как о бойце. Боксёрская база посредственная, расчёт на размахайку в стиле Льюиса, при этом килограмм 7 лишнего веса, которые его только тормозили при сближении, но там и Волков хорошо тормозил своими ударами ног, а также встречными тычками и джебами в лицо, которые Сергей ловил один за другим. Когда понял, что летит фанерой над Эр-Риядом, то попытался в борьбу, но и тут навыков нет, чтобы нормально перевести в партер. Пообнимались там у клетки и разошлись.
+21
0
+21
Просто без вариантов. А все кричали, что Джонс не хочет драться с Павловичем, ему нет равных 🤡😁
+17
-1
+16
Проиграл по делу так ещё и обиженку включил в конце боя)
+12
-1
+11
Ответ Чёрный тюльпан
Саня просто на классе воспользовался своими преимуществами против слабых сторон его оппонента. После 2 раунда показывают статистику ударов и в графе ног у Павловича нуль. Всё, что нужно знать о нём, как о бойце. Боксёрская база посредственная, расчёт на размахайку в стиле Льюиса, при этом килограмм 7 лишнего веса, которые его только тормозили при сближении, но там и Волков хорошо тормозил своими ударами ног, а также встречными тычками и джебами в лицо, которые Сергей ловил один за другим. Когда понял, что летит фанерой над Эр-Риядом, то попытался в борьбу, но и тут навыков нет, чтобы нормально перевести в партер. Пообнимались там у клетки и разошлись.
Волков реально удивил, пожалуй, один из самых интеллектуальных бойцов в UFC (ну недаром же выпускник Бауманки)). Просто разобрал на части Павловича, который слишком уверовал в свою размахайку и в итоге вообще ничего не показал.
Удивлен, как один из судей Сергею вообще раунд отдал.
+10
-1
+9
Может быть Александру и не суждено стать чемпионом, но я лучше буду болеть за образованного, интеллектуально развитого с хорошим чувством юмора бойца, чем за вот эту предсказуемую невоспитанную деревенскую размахайку
Бойцовского айкью ноль просто) да и как человек оказался не очень
+8
0
+8
Падлович показал почему нормальные люди были за Волкова!
+4
0
+4
Новый сувенир из мира ММА - расческа Волкова
+3
0
+3
Ответ Паскаль Шимбонда
Просто без вариантов. А все кричали, что Джонс не хочет драться с Павловичем, ему нет равных 🤡😁
Об этом кричали неадекваты. Все здравомыслящие люди понимают, что у кoлxoзника павловича нет шансов против Джонса.
+4
-1
+3
Можно по-разному относиться к Джонсу, но он бы Павловича просто переехал
+2
0
+2
Волков красава конечно. Грамотно и без вариантов.
+1
0
+1
Оказался мешком
+1
0
+1
Сашу с победой, грамотно подготовился и действовал по плану. У Сергея очень ограниченный арсенал для топового бойца. Где хваленная борьба? удары ног? Все попытки провести комбинации ударов разбивались о престейший джеб.
+1
0
+1
Ответ Паскаль Шимбонда
Просто без вариантов. А все кричали, что Джонс не хочет драться с Павловичем, ему нет равных 🤡😁
Блнс просто съел бы павловича
+2
-1
+1
Ответ Паскаль Шимбонда
Просто без вариантов. А все кричали, что Джонс не хочет драться с Павловичем, ему нет равных 🤡😁
Где ты вообще слышал крики про Джонса и Павловича? =) Про Джонса и Аспиналла сколько угодно, да )
+1
0
+1
По делу. Как говорится, результат налицо (на лице)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий