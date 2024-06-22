Волков пошутил о споре с Павловичем на стердауне: «Он мне косарь должен, вот и обсудили»

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков пошутил о споре с Сергеем Павловичем на битве взглядов.

Напомним, что во время битвы взглядов в Эр-Рияде Сергей Павлович и Александр Волков устроили небольшой спор, кто из них первым согласился выйти на бой.

«О чем разговаривали на взвешивании? Он мне просто косарь должен, вот это обсудили. На самом деле сказал ему, что он хорошо выглядит», − прокомментировал эпизод тяжеловес UFC Александр Волков.

Волков и Павлович поспорили на битве взглядов: «Чего ж ты, Серег, сказал, что я первый согласился?»

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3 комментария
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Волкову косарь нужен, поэтому на бой согласился)
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