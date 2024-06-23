Bellator Champions Series 3: Курамагомедов победил Джексона и стал чемпионом Bellator

22 июня в Дублине (Ирландия) состоится турнир Bellator Champions Series 3, в главном событии которого пройдет бой за титул в полусреднем весе между Джейсоном Джексоном (18-5) и Рамазаном Курамагомедовым (13-0). Курамагомедов победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом.

Другие бои турнира:

Пол Хьюз (12-1) нокаутировал Бобби Кинга (12-7) техническим нокаутом во втором раунде;

Далтон Роста (9-1) победил Норберта Невеньи (7-1) решением большинства судей (28-28, 29-28, 29-28);

Касум Касумов (15-1) победил Матеуса Маттоса (14-3-1) единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27);

Хасан Магомедшарипов (10-0) победил Тайлера Матисона (6-4) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Прямую трансляцию турнира на территории России покажет сервис Окко. Начало боев – в 21:00 по московскому времени.

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