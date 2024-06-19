Хабиб поддержал Курамагомедова, который подерется за пояс Bellator: «С детства в него верил»
Хабиб Нурмагомедов поддержал Рамазана Курамагомедова перед боем с Джейсоном Джексоном.
«Пришло время Рамазану стать чемпионом. С детства верил в него!» − написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что 22 июня в Дублине (Ирландия) состоится турнир Bellator Champions Series 3, в главном событии которого Рамазан Курамагомедов встретится с чемпионом полусреднего веса Джейсоном Джексоном.