Хабиб поддержал Курамагомедова, который подерется за пояс Bellator: «С детства в него верил»

Хабиб Нурмагомедов поддержал Рамазана Курамагомедова перед боем с Джейсоном Джексоном.

«Пришло время Рамазану стать чемпионом. С детства верил в него!» − написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе .

Напомним, что 22 июня в Дублине (Ирландия) состоится турнир Bellator Champions Series 3, в главном событии которого Рамазан Курамагомедов встретится с чемпионом полусреднего веса Джейсоном Джексоном.

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