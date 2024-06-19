Хабиб поддержал Курамагомедова, который подерется за пояс Bellator: «С детства в него верил»

Теги MMA Bellator Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов поддержал Рамазана Курамагомедова перед боем с Джейсоном Джексоном.

«Пришло время Рамазану стать чемпионом. С детства верил в него!» − написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что 22 июня в Дублине (Ирландия) состоится турнир Bellator Champions Series 3, в главном событии которого Рамазан Курамагомедов встретится с чемпионом полусреднего веса Джейсоном Джексоном.

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7 комментариев
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Хабиб на 8 лет старше его )
В 15 нельзя верить в 7 летнего мальчишку?
+4
-1
+3
Ответ Katin Dag
В 15 нельзя верить в 7 летнего мальчишку?
Или в 20 в 12-летнего
+1
0
+1
Ответ Сиражудин Халало
Что что?
Хабиб на 8 лет старше его )
+2
-2
0
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