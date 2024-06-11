Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий подерутся 8 сентября

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Бой Александра Шаблия и Усмана Нурмагомедова состоится в ночь на 8 сентября.

«Бой запланирован на 8 сентября. Он планируется на турнире в Сан-Диего», − рассказал ТАСС менеджер Усмана Нурмагомедова Ризван Магомедов.

Напомним, что Усман − чемпион Bellator в легком весе. Изначально Нурмагомедов и Шаблий должны были драться в финале Гран-при за специальный пояс и 1 млн долларов, но из-за дисквалификации за допинг Усмана исключили из турнира, но не лишили титула.

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3 комментария
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Нужно побеждать и переходить уже в ЮФС. Как раз, за годик-два подберется к топам самым, имя себе сделает, а там Ислам в другой вес уйдет или вообще завершит карьеру, и Усман будет новым чемпом в легком весе, отличная преемственность получится.
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