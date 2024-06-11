Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий подерутся 8 сентября
Бой Александра Шаблия и Усмана Нурмагомедова состоится в ночь на 8 сентября.
«Бой запланирован на 8 сентября. Он планируется на турнире в Сан-Диего», − рассказал ТАСС менеджер Усмана Нурмагомедова Ризван Магомедов.
Напомним, что Усман − чемпион Bellator в легком весе. Изначально Нурмагомедов и Шаблий должны были драться в финале Гран-при за специальный пояс и 1 млн долларов, но из-за дисквалификации за допинг Усмана исключили из турнира, но не лишили титула.
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