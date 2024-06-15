Уайт − о вылете Конора: «Таков бизнес, ребят. Не буду говорить о Коноре, пока он не поправится»
Дана Уайт прокомментировал отмену боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.
«Таков бизнес, ребят. Все идет своим чередом. С этого момента я не буду говорить о Коноре, пока он не выздоровеет и придет в норму. Тогда мы посмотрим, что можно придумать», − сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что Макгрегор не дрался с лета-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.
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