Конор сообщил, что бой Махачева и Порье продал 500 тысяч трансляций

Конор Макгрегор сообщил, что турнир UFC 302 продал 500 тысяч трансляций.

Напомним, что в ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси) состоялся турнир UFC 302, в главном бою которого победил и защитил титул в легком весе.

«500 тысяч проданных трансляций турнира UFC 302. Булочки ни с чем», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, после чего удалил пост. Скриншот записи приводит Full Violence.

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