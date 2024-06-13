Конор сообщил, что бой Махачева и Порье продал 500 тысяч трансляций

Теги UFC MMA Дастин Порье Конор Макгрегор Ислам Махачев UFC 302 Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор сообщил, что турнир UFC 302 продал 500 тысяч трансляций.

Напомним, что в ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси) состоялся турнир UFC 302, в главном бою которого Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил титул в легком весе.

«500 тысяч проданных трансляций турнира UFC 302. Булочки ни с чем», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, после чего удалил пост. Скриншот записи приводит Full Violence.

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3 комментария
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от Конора спортсмена ничего не осталось , раз все что он им может предъявить это слабо продаваемые трансляции
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«После чего удалил пост» - классика
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Никто и не отрицает, что Конор или Джонс там продаются дороже. Но у каждого свои цели. Цель Ислама стать чемпионом и защищать пояс, я уверена ему фиолетово сколько там продают с ppv. Это не бедняки
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