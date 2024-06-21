Бой между Ульбергом и Смитом на UFC 303 отменен (Бенни П)

Теги UFC MMA Энтони Смит UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Бой между Карлосом Ульбергом и Энтони Смитом на UFC 303 отменен.

Об этом рассказал журналист Бенни П. Причина отмены поединка не уточняется.

Ульберг и Смит должны были встретиться в главном карде турнира UFC 303, который пройдет в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе.

Событие возглавит титульный бой между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.

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6 комментариев
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Да задрали уже со своими отменами. Сколько можно?
Доколе еще?
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0
+3
Странный бой какой-то, Хилл Роунтри, потом Хилл Ульберг, потом Смит Ульберг, а теперь Смит Долидзе будет бой, столько отмен сразу.

За Львинное сердце, конечно
+4
-1
+3
Штрафы вводить😁
+1
0
+1
Надо было Гуськова с Смитом сводить
+1
0
+1
Ответ mario-romario
Да задрали уже со своими отменами. Сколько можно? Доколе еще?
А что вы предлагаете? )
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Ответ mario-romario
Штрафы вводить😁
Штрафы за травмы или недопуск по медицинским показаниям?

Остальные условия, наверняка, прописываются в контрактах на бой.
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