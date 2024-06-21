Бой между Ульбергом и Смитом на UFC 303 отменен (Бенни П)
Бой между Карлосом Ульбергом и Энтони Смитом на UFC 303 отменен.
Об этом рассказал журналист Бенни П. Причина отмены поединка не уточняется.
Ульберг и Смит должны были встретиться в главном карде турнира UFC 303, который пройдет в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе.
Событие возглавит титульный бой между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.
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Доколе еще?
За Львинное сердце, конечно
Остальные условия, наверняка, прописываются в контрактах на бой.