Алексеева – о бое Павловича и Волкова: «Дружба дружбой, но в октагоне они покажут все. За пацанов нас держать не будут»

Ирина Алексеева высказалась о бое Сергея Павловича и Александра Волкова.

«Думаю, что дружба дружбой, но в октагоне каждый из них покажет все, что умеет. Бой серьезный с точки зрения титульных перспектив и очень опасный для каждого их них.

и нокаутер, и борется хорошо. Александр в стойке посильнее, чем в борьбе, но антропометрические данные у него лучше, да и удар нехилый. Оба прекрасно понимают, что UFC – серьезная организация, поэтому за пацанов нас держать не будут.

Уверена, нас ждет настоящее шоу – яркий, зрелищный и беспощадный бой. Может, где-то и будут осторожничать по-братски, но после первого серьезного попадания в голову будет уже не до братских чувств», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

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Чего ждать от боя Павловича и Волкова?