Судья Махмутова – о сексизме в ММА: «Я получала угрозы. Было страшно выходить на улицу»
Мария Махмутова рассказала, как справлялась с сексизмом в первые годы карьеры.
«Очень тяжело. Для меня это крайне болезненно. Я переживала, страдала, плакала, случались нервные срывы. Тут нужно благодарить близких и коллег, которые поддерживали и помогали вставать и идти дальше. Поэтому я защищаю коллег любого пола, когда на них бросаются.
Иногда мне было страшно выходить на улицу, я боялась, получала угрозы. В основном в интернете, но и в жизни тоже были случаи агрессии. Руку, конечно, никто не поднимал. Потом я научилась со всем этим работать.
Сейчас к женщинам в MMA относятся не так скептически. Поэтому девчонки работают и делают это хорошо. Это показатель, что я не исключение», – сказала судья Мария Махмутова.
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