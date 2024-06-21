Судья Махмутова – о сексизме в ММА: «Я получала угрозы. Было страшно выходить на улицу»

Мария Махмутова рассказала, как справлялась с сексизмом в первые годы карьеры.

«Очень тяжело. Для меня это крайне болезненно. Я переживала, страдала, плакала, случались нервные срывы. Тут нужно благодарить близких и коллег, которые поддерживали и помогали вставать и идти дальше. Поэтому я защищаю коллег любого пола, когда на них бросаются.

Иногда мне было страшно выходить на улицу, я боялась, получала угрозы. В основном в интернете, но и в жизни тоже были случаи агрессии. Руку, конечно, никто не поднимал. Потом я научилась со всем этим работать.

Сейчас к женщинам в MMA относятся не так скептически. Поэтому девчонки работают и делают это хорошо. Это показатель, что я не исключение», – сказала судья .

Бои Хабиба и Федора, отрезанные пальцы, страх выйти на улицу – что такое быть первой девушкой-судьей в MMA