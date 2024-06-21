Судья Махмутова – о сексизме в ММА: «Я получала угрозы. Было страшно выходить на улицу»

Теги MMA Мария Махмутова Бокс/MMA/UFC

Мария Махмутова рассказала, как справлялась с сексизмом в первые годы карьеры.

«Очень тяжело. Для меня это крайне болезненно. Я переживала, страдала, плакала, случались нервные срывы. Тут нужно благодарить близких и коллег, которые поддерживали и помогали вставать и идти дальше. Поэтому я защищаю коллег любого пола, когда на них бросаются.

Иногда мне было страшно выходить на улицу, я боялась, получала угрозы. В основном в интернете, но и в жизни тоже были случаи агрессии. Руку, конечно, никто не поднимал. Потом я научилась со всем этим работать.

Сейчас к женщинам в MMA относятся не так скептически. Поэтому девчонки работают и делают это хорошо. Это показатель, что я не исключение», – сказала судья Мария Махмутова.

Бои Хабиба и Федора, отрезанные пальцы, страх выйти на улицу – что такое быть первой девушкой-судьей в MMA

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий