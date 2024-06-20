Икрам Алискеров: «Хочу реванш с Чимаевым, но не сейчас. Нужно смотреть уже на пояс»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Икрам Алискеров признался, что не готов драться с Хамзатом Чимаевым в ближайшее время.

«Все хотят реваншей. Нет бойца, который где-то когда-то кому-то уступил и не хочет реванша. Если тебе это не нужно, то это плохо. Я хотел бы реванш с Чимаевым, но не сейчас. Сейчас совсем другой бой, другие цели. Нужно побеждать и смотреть уже на пояс.

Я понимал, что в UFC нужно многое сделать, чтобы добраться до такого имени, как Роберт Уиттакер. Раз возможность перепала, нельзя было отказываться от такого боя. Осталось два дня до поединка, я выложусь на максимум, чтобы забрать этот бой», – признался боец UFC Икрам Алискеров.

В апреле 2019-го Чимаев нокаутировал Алискерова в первом раунде на турнире Brave CF 23 Pride & Honor.

Напомним, Уиттакер и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

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11 комментариев
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желаю удачи
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Алискеров будет делать больно Чимаеву
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Чимаев уже закончился как боец. Ему это уже не интересно. Он дрался ради денег, что не скрывал и прямо говорил, ни ради какого то «наследия». Сейчас у него бабки есть и на этот спорт ему до лампочки. Он не голоден и не мотивирован. Когда был голоден, он уничтожал своих соперников, Алискерова в том числе, но голод прошел. Больше мы такого Чимаева не увидим. Как любителю наблюдать за этим, мне жаль что так случилось. Крутой был боец.
+7
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+6
Ответ Red Bull [Leipzig]
Комментарий скрыт
Спорно. Много времени прошло. Хамзат сейчас явно не в лучших кондициях и не известно будет ли он вообще в них.
+6
-1
+5
Ответ Red Bull [Leipzig]
Комментарий скрыт
Один удар залетел у Хамзата, может и еще раз залететь, никто не спорит. Но Икрам единственный, кого Чимаев ни разу не смог перевести. Я бы посмотрел реванш, 60 на 40 в пользу Алискерова.
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Уиттакер-Алискеров интересный бой
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Ответ Red Bull [Leipzig]
Комментарий скрыт
нет чех не улетит
0
0
0
Ответ Нефанатик
Чимаев уже закончился как боец. Ему это уже не интересно. Он дрался ради денег, что не скрывал и прямо говорил, ни ради какого то «наследия». Сейчас у него бабки есть и на этот спорт ему до лампочки. Он не голоден и не мотивирован. Когда был голоден, он уничтожал своих соперников, Алискерова в том числе, но голод прошел. Больше мы такого Чимаева не увидим. Как любителю наблюдать за этим, мне жаль что так случилось. Крутой был боец.
Адлан Амагов 2.0?
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