Икрам Алискеров: «Хочу реванш с Чимаевым, но не сейчас. Нужно смотреть уже на пояс»

Икрам Алискеров признался, что не готов драться с Хамзатом Чимаевым в ближайшее время.

«Все хотят реваншей. Нет бойца, который где-то когда-то кому-то уступил и не хочет реванша. Если тебе это не нужно, то это плохо. Я хотел бы реванш с Чимаевым, но не сейчас. Сейчас совсем другой бой, другие цели. Нужно побеждать и смотреть уже на пояс.

Я понимал, что в UFC нужно многое сделать, чтобы добраться до такого имени, как Роберт Уиттакер. Раз возможность перепала, нельзя было отказываться от такого боя. Осталось два дня до поединка, я выложусь на максимум, чтобы забрать этот бой», – признался боец UFC Икрам Алискеров.

В апреле 2019-го Чимаев нокаутировал Алискерова в первом раунде на турнире Brave CF 23 Pride & Honor.

Напомним, Уиттакер и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

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