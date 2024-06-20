Даниэль Кормье: «Если Алискеров победит Уиттакера, то станет претендентом на титул»

Даниэль Кормье считает, что Икрам Алискеров близок к титульному бою.

«Икрам провел всего лишь два боя в UFC и теперь встретится с Робертом Уиттакером. Если он победит в этом поединке, то сразу же попадет в ряд претендентов на титул.

Я считаю, что у Алискерова просто невероятные навыки, он шикарный боец. Это огромная возможность для Икрама. Вспомните, насколько быстро и уверенно всех разносил Хамзат. Мы все были уверены, что он быстро станет новым чемпионом в своем весе. Если Алискеров победит в эти выходные, мы, скорее всего, начнем воспринимать его как Чимаева», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, что Чимаев должен был драться с Робертом Уиттакером 22 июня в Саудовской Аравии, но выбыл из-за проблем со здоровьем. Его место занял Икрам Алискеров.

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