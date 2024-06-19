Малыхин подерется с Умаром Каном на турнире ONE FC 169

Анатолий Малыхин подерется с Умаром Каном за титул ONE в тяжелом весе.

В ночь на 9 ноября в Атланте (Джорджия) состоится турнир ONE FC 169, в главном событии которого пройдет поединок за титул в тяжелом весе, в котором встретятся и Умар Кан.

Малыхин − тройной чемпион ONE FC с рекордом 14-0 в профессиональных ММА. Кан − сенегальский тяжеловес с рекордом 6-1.

Малыхин − о бое с Нганну: «Я двигаюсь лучше него, отлично бью по корпусу. Мой футворк станет для него проблемой»