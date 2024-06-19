Малыхин подерется с Умаром Каном на турнире ONE FC 169

Теги MMA тяжелый вес (MMA) ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин подерется с Умаром Каном за титул ONE в тяжелом весе.

В ночь на 9 ноября в Атланте (Джорджия) состоится турнир ONE FC 169, в главном событии которого пройдет поединок за титул в тяжелом весе, в котором встретятся Анатолий Малыхин и Умар Кан.

Малыхин − тройной чемпион ONE FC с рекордом 14-0 в профессиональных ММА. Кан − сенегальский тяжеловес с рекордом 6-1.

Малыхин − о бое с Нганну: «Я двигаюсь лучше него, отлично бью по корпусу. Мой футворк станет для него проблемой»

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7 комментариев
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Ответ <<Amstel Trigun>>
При всём уважении, но ONE помойка, нужно стремиться в UFC, хотя возраст уже поджимает.
Там он возможно будет во второй десятке за копейки а здесь за хорошие деньги подвозят ребят никому неизвестных
+12
-2
+10
Скажите ему что это не Нганну.
+3
-1
+2
15-0 для Анатолия
+2
-2
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Лого будто постер фильма Ван Даммовских времен
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Ответ <<Amstel Trigun>>
При всём уважении, но ONE помойка, нужно стремиться в UFC, хотя возраст уже поджимает.
В каком месте это помойка? Лига имеет свой сегмент болельщиков, делает хорошие интересные турниры, со своей атмосферой. В тяжелых весах у них не фонтан, но в весах пониже конкуренция плотная, Мышонок, Норкатт и Альварес не дадут соврать.
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Ответ Александр Степанов
В каком месте это помойка? Лига имеет свой сегмент болельщиков, делает хорошие интересные турниры, со своей атмосферой. В тяжелых весах у них не фонтан, но в весах пониже конкуренция плотная, Мышонок, Норкатт и Альварес не дадут соврать.
Я, говорю именно о Малыхине и его ситуации, а не о Мышонке, Альваресе и так далее.
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