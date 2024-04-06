Канадский тяжеловес Тайнан вызвал Малыхина: «Я иду за тобой, Анатолий»

Теги MMA тяжелый вес (MMA) ONE Championship Анатолий Малыхин Бен Тайнан Бокс/MMA/UFC

Канадский боец Бен Тайнан вызвал на бой Анатолия Малыхина.

«У нас есть одна проблема: средневес держит пояс в тяжелом весе. Это не круто. Вызываю Анатолия на бой.

Мужик, я иду за тобой. Возможно, это не мой следующий бой, но это случится, брат. Не моргай, детка.

Малыхин − средневес. На планете нет средневеса, который может побить меня», − сказал тяжеловес ONE Championship Бен Тайнан.

Малыхин − тройной чемпион ONE Championship. К титулу в полутяжелой категории он добавил пояса в тяжелом и среднем весах.

Малыхин − о критике его достижений: «Для кого-то я клоун, химик и мешок. Желаю этим ребятам здоровья и улыбок»

Анатолий Малыхин: «Я средневес или тяжеловес? Да просто хороший парень со двора»

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2 комментария
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Все же полезли гуглить, кто это такой, да?
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Ответ Vanek1411
Все же полезли гуглить, кто это такой, да?
ещё нет. проще если ты сразу напишешь
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