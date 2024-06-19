Павлович − о словах Волкова: «Мы же понимаем, что это сарказм»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович назвал сарказмом слова Александра Волкова об их спаррингах.

«Слова Волкова? Да мне без разницы, кто и что говорит. Мы же понимаем, что это сарказм и так далее.

Были хорошие спарринги, где мы зарубались, плотные спарринги с обеих сторон. Поэтому рассказывать какие‑то басни смысла не имеет», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Напомним, что бой Павловича и Волкова состоится 22 июня в Саудовской Аравии.

Чего ждать от боя Павловича и Волкова?

Волков вспомнил спарринги с Павловичем: «Каждый его удар − нокдаун. Я же почти не попадал»

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8 комментариев
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Ответ Isa Babaev
Если Павлович не уронит в первых 2 раундах, то Волков заберёт бой
Если Павлович не победит, то выиграет Волков
+28
0
+28
Ответ il buono
Если Павлович не победит, то выиграет Волков
если не выиграют оба, значит будет ничья
+26
0
+26
Буду за Санька, он гораздо техничнее как боец
+6
0
+6
Если Павлович не уронит в первых 2 раундах, то Волков заберёт бой
+5
0
+5
Ответ Большой Сэми
если не выиграют оба, значит будет ничья
Если не выиграют оба, и не ничья, бой признают несостовшимся
+1
0
+1
Ответ il buono
Если Павлович не победит, то выиграет Волков
Ты ошибаешься, если Волков не победит, то выиграет Павлович.
+1
0
+1
Хотелось бы обоюдный нокаут
0
0
0
Ответ il buono
Если не выиграют оба, и не ничья, бой признают несостовшимся
Если не будет ничья, то кто-то выиграет
0
0
0
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