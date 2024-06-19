Павлович − о словах Волкова: «Мы же понимаем, что это сарказм»
Сергей Павлович назвал сарказмом слова Александра Волкова об их спаррингах.
«Слова Волкова? Да мне без разницы, кто и что говорит. Мы же понимаем, что это сарказм и так далее.
Были хорошие спарринги, где мы зарубались, плотные спарринги с обеих сторон. Поэтому рассказывать какие‑то басни смысла не имеет», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.
Напомним, что бой Павловича и Волкова состоится 22 июня в Саудовской Аравии.
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