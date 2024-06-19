Павлович − о словах Волкова: «Мы же понимаем, что это сарказм»

Сергей Павлович назвал сарказмом слова Александра Волкова об их спаррингах.

«Слова Волкова? Да мне без разницы, кто и что говорит. Мы же понимаем, что это сарказм и так далее.

Были хорошие спарринги, где мы зарубались, плотные спарринги с обеих сторон. Поэтому рассказывать какие‑то басни смысла не имеет», − сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Напомним, что бой Павловича и Волкова состоится 22 июня в Саудовской Аравии.

Чего ждать от боя Павловича и Волкова?

Волков вспомнил спарринги с Павловичем: «Каждый его удар − нокдаун. Я же почти не попадал»