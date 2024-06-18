Усман Нурмагомедов и Шаблий подерутся за титул Bellator в сентябре-2024

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий подерутся за пояс Bellator.

В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (Калифорния) состоится турнир Bellator Champions series, в главном бою которого встретятся чемпион в легком весе Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий.

Изображение: x.com/BellatorMMA

Бойцы должны были встретиться в финале Гран-при легковесов, но из-за положительной допинг-пробы Нурмагомедов был исключен из турнира с сохранением пояса.

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1 комментарий
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Бой вполне тянет на уровень топ-10 лёгкого веса ЮФС
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