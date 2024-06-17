Давид Бенавидес: «За месяц до боя с Гвоздиком я порвал связки на руке и получил рассечение. Но все равно доминировал»
Бенавидес признался, что получил серьезную травму перед боем с Гвоздиком .
«Где-то месяц назад я получил травму: рассечение под глазом и разрыв связки на руке. Но я решил, что пойду до конца.
Из-за травмы я мало бил в бою с Гвоздиком. Но все равно доминировал. Я выиграл каждый раунд у бывшего чемпиона. Счастлив от победы и планирую дальше доминировать в полутяжелом весе. Этот парень хорош. Он один из лучших соперников в моей карьере», – заявил временный чемпион мира по версии WBC Давид Бенавидес.
Напомним, Бенавидес победил Александра Гвоздика единогласным решением судей и стал временным чемпионом в полутяжелом весе по версии WBC.
Прогорел на казино и пролетел мимо пояса. Второе поражение в карьере Гвоздика
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Дэвис нокаутировал Мартина, Гвоздик проиграл Бенавидесу и другие бои