Давид Бенавидес: «За месяц до боя с Гвоздиком я порвал связки на руке и получил рассечение. Но все равно доминировал»

Бенавидес признался, что получил серьезную травму перед боем с Гвоздиком .

«Где-то месяц назад я получил травму: рассечение под глазом и разрыв связки на руке. Но я решил, что пойду до конца.

Из-за травмы я мало бил в бою с Гвоздиком. Но все равно доминировал. Я выиграл каждый раунд у бывшего чемпиона. Счастлив от победы и планирую дальше доминировать в полутяжелом весе. Этот парень хорош. Он один из лучших соперников в моей карьере», – заявил временный чемпион мира по версии WBC Давид Бенавидес.

Напомним, Бенавидес победил Александра Гвоздика единогласным решением судей и стал временным чемпионом в полутяжелом весе по версии WBC.

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