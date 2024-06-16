Бенавидес победил Гвоздика единогласным решением судей и стал временным чемпионом по версии WBC

В ночь на 16 июня в Лас-Вегасе (Невада) проходит вечер бокса, где в соглавном бою (28-0) встретился с (20-1) за временный пояс WBC в полутяжелом весе.

Бой прошел все 12 раундов и закончился победой Бенавидеса единогласным решением судей со счетом 116-112, 117-111, 119-109. Бенавидес перебивал Гвоздика в первой половине поединка и просел во второй, но удержал преимущество в счете. Так Бенавидес стал временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC и может встретиться с победителем боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

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