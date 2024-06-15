Хирн − о слухах про создание глобальной боксерской лиги под руководством Аль эш-Шейха: «Если кто-то это и воплотит, так это Турки»

Теги бокс Эдди Хирн Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн прокомментировал слухи о появлении глобальной боксерской лиги.

«Очевидно, что разговоры о таком подразумевают конфиденциальность. Интересно наблюдать за разными вбросами: что-то правда, что-то ложь.

Турки Аль эш-Шейх и Саудовская Аравия рассматривают разные пути развития бокса, у них большое видение.

Думаю, что многие их планы интересны. Если кто-то и решится воплотить такую идею, то это будет Турки», − сказал босс Matchroom Boxing Эдди Хирн.

Саудиты создают боксерскую Суперлигу? Готовы вложить $5 млрд

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У турок бокс не настолько популярен как у арабов 😂
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий