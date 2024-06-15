Хирн − о слухах про создание глобальной боксерской лиги под руководством Аль эш-Шейха: «Если кто-то это и воплотит, так это Турки»

Эдди Хирн прокомментировал слухи о появлении глобальной боксерской лиги.

«Очевидно, что разговоры о таком подразумевают конфиденциальность. Интересно наблюдать за разными вбросами: что-то правда, что-то ложь.

Турки Аль эш-Шейх и Саудовская Аравия рассматривают разные пути развития бокса, у них большое видение.

Думаю, что многие их планы интересны. Если кто-то и решится воплотить такую идею, то это будет Турки», − сказал босс Matchroom Boxing Эдди Хирн.

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